«Мегамаркет» добавил фильтр товаров с кешбэком

«Мегамаркет» запустил в поиске и каталоге фильтр товаров с начислением бонусов «Спасибо». Теперь пользователи могут отобразить в выдаче только те позиции, за покупку которых начисляется кешбэк бонусами программы лояльности.

Ранее такие товары могли находиться на дальних страницах листинга, и покупатели не всегда доходили до них в процессе поиска. Новый фильтр повышает заметность такого ассортимента и упрощает навигацию в категориях с большим количеством предложений. Решение особенно актуально для сегмента бытовой техники и электроники, где представлен широкий ассортимент и товары с кешбэком могут теряться в глубине выдачи.

«Для нас важно понимать, как инструмент влияет на пользовательское поведение, поэтому мы отслеживаем долю его использования, конверсию на всех этапах воронки — от клика до заказа — и долю покупок с начислением бонусов. Ожидаем, что рост видимости товаров с кешбэком может дать дополнительный вклад в оборот маркетплейса — до 2,7% ежемесячно» – сказала Мария Калашникова, владелец продукта приложения в «Мегамаркете»

В дальнейшем «Мегамаркет» планирует развивать инструмент: расширять охват товаров с кешбэком в выдаче и добавлять дополнительные параметры фильтрации. Среди возможных сценариев — сортировка по размеру начисляемого кешбэка.

В компании отмечают, что прозрачные условия начисления бонусов и удобные инструменты навигации становятся важной частью пользовательского опыта в электронной коммерции, особенно в конкурентных категориях с широкой матрицей товаров.