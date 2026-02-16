CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Рынок софта в России достиг почти 1,5 трлн руб. в 2025 году

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование ИТ-рынка России. Согласно его результатам, российский рынок софта по итогам 2025 г. вырос на 23% - до 1491,8 млрд руб. Облачные технологии стали самым крупным и самым быстрорастущим сегментом на рынке, ожидается, что в 2026 г. он достигнет 280 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. рынок облачных инфраструктурных и платформенных сервисов вырос на 36,7% и превысил 226,9 млрд руб. Далее по объемам расположился рынок ПО для управления предприятиями и бухгалтерией — 173,6 млрд руб. и рынок управления данными — 156,9 млрд руб. Также в список крупнейших вошли рынки ПО для взаимодействия с клиентами — 155,7 млрд руб., информационной безопасности — 146,3 млрд руб., платформенного софта — 142,6 млрд руб., приложений для управления бизнесом — 106,2 млрд рублей, офисного ПО — 100,4 млрд руб.

Самым быстрорастущим рынком в 2025 году стал рынок облаков: прирост 36,7%. Далее идет AI-рынок, выросший на 35,1% — до 60,8 млрд руб., третье место заняло ПО для взаимодействия с клиентами — 26,6%, офисное ПО — 26,4%.

По итогам 2026 г. рынок облаков достигнет 280 млрд руб., объем рынка ПО для управления предприятиями и бухгалтерией, а также софта для управления данными составит по 189,8 млрд руб., платформенного ПО — 163,1 млрд рублей, информационной безопасности — 160,9 млрд руб.

Доля облаков на рынке софта России выросла с 10,7% в 2021 г. до 15,2% в 2025 г., а по итогам 2026 г. составит 15,8%. Доля топ-5 облачных провайдеров на облачном рынке также постепенно растет: в 2022 г. она составляла 63%, в 2024 г. — 71%, в 2025 г. — 72%, а по итогам 2026 года достигнет 74%.

Основной спрос формируется за счет масштабирования ранее внедренных облачных решений, оптимизации эксплуатационных затрат и постепенного перехода компаний от капитальной модели инвестиций к операционной. Рынок демонстрирует укрупнение бюджетов: организации переходят от пилотных и точечных проектов к комплексным облачным внедрениям и расширению существующих мощностей.

Структура облачного рынка остается инфраструктурно ориентированной: доля IaaS превышает 80% совокупного объема, что отражает продолжающуюся миграцию базовых ИТ-систем и вычислительных ресурсов в облако. При этом сегмент PaaS и платформенных сервисов демонстрирует более высокие темпы роста, несмотря на сравнительно небольшую текущую базу.

В 2026 г. ожидается дальнейшее ускорение роста PaaS-направления. Этому будет способствовать распространение платформенных инструментов разработки, рост числа проектов с контейнеризацией и микросервисной архитектурой, а также стремление компаний сократить нагрузку на ИТ-команды за счет использования управляемых сервисов.

