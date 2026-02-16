Wildberries начала тестирование функции онлайн-бронирования квартир в новостройках

В разделе «WB Новостройки» в тестовом режиме появилась опция платного бронирования квартир, реализованная при поддержке платформы «Сделка.рф». Соответствующую кнопку уже можно найти в карточках объектов недвижимости от застройщиков «ГК Точно» и «Неометрия». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Пока пользователи могут забронировать квартиру в 15 крупных городах России. Позже такой функционал станет доступен всем партнерам, а география предложений квартир, которые можно забронировать, расширится.

Чтобы зарезервировать понравившуюся квартиру, пользователь должен заполнить свои данные для брони и оплатить услугу, стоимость которой будет указана в карточке. Далее заявка направляется партнеру, платформе «Сделка.рф», который непосредственно осуществляет бронирование лота у застройщика. После одобрения девелопером, которое занимает до 24 часов, пользователь получит уведомление.

Система автоматически фиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней. За это время покупатель может спокойно подготовить документы или оформить ипотеку, будучи уверенным, что лот не уйдет другому покупателю.

«Мы не пытаемся заменить профессиональные сервисы недвижимости. Мы делаем сложное — простым. Клиенту не нужно быть экспертом, чтобы забронировать квартиру мечты. Раньше он должен был позвонить застройщику в рабочее время, подождать ответа, объяснить, какой объект заинтересовал. Благодаря нашему сервису, квартира бронируется за секунды, в любое время суток. Девелоперам же интеграция такого функционала даст увеличение конверсии, которая у «горячей» брони в разы выше», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Недвижимость» компании РВБ Денис Петрушевский.