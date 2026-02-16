CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries начала тестирование функции онлайн-бронирования квартир в новостройках

В разделе «WB Новостройки» в тестовом режиме появилась опция платного бронирования квартир, реализованная при поддержке платформы «Сделка.рф». Соответствующую кнопку уже можно найти в карточках объектов недвижимости от застройщиков «ГК Точно» и «Неометрия». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Пока пользователи могут забронировать квартиру в 15 крупных городах России. Позже такой функционал станет доступен всем партнерам, а география предложений квартир, которые можно забронировать, расширится.

Чтобы зарезервировать понравившуюся квартиру, пользователь должен заполнить свои данные для брони и оплатить услугу, стоимость которой будет указана в карточке. Далее заявка направляется партнеру, платформе «Сделка.рф», который непосредственно осуществляет бронирование лота у застройщика. После одобрения девелопером, которое занимает до 24 часов, пользователь получит уведомление.

Система автоматически фиксирует выбранную планировку, этаж и цену на 12 дней. За это время покупатель может спокойно подготовить документы или оформить ипотеку, будучи уверенным, что лот не уйдет другому покупателю.

«Мы не пытаемся заменить профессиональные сервисы недвижимости. Мы делаем сложное — простым. Клиенту не нужно быть экспертом, чтобы забронировать квартиру мечты. Раньше он должен был позвонить застройщику в рабочее время, подождать ответа, объяснить, какой объект заинтересовал. Благодаря нашему сервису, квартира бронируется за секунды, в любое время суток. Девелоперам же интеграция такого функционала даст увеличение конверсии, которая у «горячей» брони в разы выше», — отметил директор по развитию бизнеса направления «Недвижимость» компании РВБ Денис Петрушевский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще