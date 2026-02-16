Wildberries запустила сервис самовывоза из офлайн-магазинов для российских юрлиц и ИП

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширяет возможности B2B-покупок на платформе. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели из России могут приобретать товары самовывозом из магазина продавца (модель продаж Click&Collect). Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Сервис стал доступен на B2B-платформе «Wildberries для бизнеса».

Модель Click&Collect была запущена на Wildberries в конце 2024 г. и предполагает, что покупатель оформляет заказ на сайте или в приложении маркетплейса, а затем самостоятельно забирает товар из офлайн-магазина продавца. Ранее такой формат был доступен только физическим лицам, теперь он открылся и для B2B-сегмента.

Чтобы оформить заказ как юридическое лицо или ИП, необходимо переключить личный профиль в режим «Заказать как бизнес» на сайте или в приложении Wildberries. После этого покупателю становятся доступны товары с самовывозом — их также можно найти на новой B2B-витрине, запущенной осенью 2025 г. Оформление B2B-заказов по модели самовывоза доступно только по предоплатной схеме: после оплаты представитель компании приезжает в торговую точку продавца, называет номер заказа и при необходимости подтверждает его получение дополнительным кодом.

Расширение модели Click&Collect на B2B-сегмент стало еще одной ступенью в развитии платформы «Wildberries для бизнеса», которая начала работу в тестовом режиме в ноябре 2024 г. и уже демонстрирует высокий интерес со стороны корпоративных клиентов. Среди доступных опций — оплата с расчетного счета компании или ИП, фиксация цены на 10 дней после оформления заказа, возврат НДС до 22% и другие инструменты, упрощающие покупки для бизнеса.

«Мы продолжаем развивать B2B-направление на платформе и расширять доступные логистические сценарии для бизнеса. Появление сервиса самовывоза на B2B-платформе — это еще один шаг к более гибкой экосистеме продаж, где бизнес-клиенты могут выбирать удобный формат получения товара, а продавцы — эффективнее использовать собственную офлайн-инфраструктуру и расширять каналы работы с корпоративными клиентами», — сказала руководитель B2B-платформы «Wildberries для бизнеса» РВБ Дина Билялова.

B2B-продавцам на платформе «Wildberries для бизнеса» также доступны и другие модели продаж — «Склад WB» (FBW) и «Маркетплейс» (FBS), интегрированные в B2B-платформу с момента ее запуска. В этих форматах доставка заказов для юридических лиц и ИП осуществляется до пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Также доступна доставка B2B-товаров из ПВЗ — они доставляются непосредственно до адреса юрлица или ИП с помощью курьерской службы маркетплейса.

Помимо этого, B2B-покупатели могут оформлять доставку до двери от продавцов Wildberries — в этом случае она будет осуществляться силами самого партнера по модели DBS.

В ближайших планах «Wildberries для бизнеса» — дальнейшее расширение логистических сценариев и географии сервиса, а также развитие инструментов для продавцов и корпоративных клиентов.