«Яндекс Карты» научились адаптировать маршруты под привычки водителей

«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» предложат водителям персонализированные маршруты. Теперь сервисы учитывают историю поездок и анализируют возможные варианты пути, чтобы предложить не только наиболее быстрый вариант, но и более комфортные альтернативы: например, простой, оптимальный или знакомый. Благодаря этому новички за рулём смогут выбрать менее сложный маршрут, а опытные водители — комфортно доехать до нужного места по знакомой дороге.

Персонализированные маршруты в «Картах» предлагает искусственный интеллект. ML-модель анализирует варианты пути от маршрутизатора и агрегированные данные о том, как водитель использует Навигатор во время поездок. Например, как часто водитель сходит с маршрута, какие варианты пути выбирает чаще и как далеко ездит, используя сервис.

Если на маршруте много развязок и поворотов налево, «Карты» предложат начинающим водителям альтернативу — «Простой» путь. Если же пользователь следует между двумя знакомыми точками — например, между домом и работой — модель предложит «Знакомый» маршрут. При поездке из одного конца города в другой в «Картах» у него могут появиться два маршрута: через центр и в объезд. Маршруты в интерфейсе подписаны.

«Мы понимаем, что время в пути — не всегда решающий фактор для водителей. Например, тем, кто начал водить недавно, важно увидеть маршрут с наименьшим числом сложных поворотов. А в пути между домом и работой для водителей чаще важнее ехать по знакомому пути. Теперь «Карты» учитывают этот контекст при построении маршрутов», — сказал Руслан Ледовский, руководитель команды навигации в «Яндекс Картах».

Сейчас «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» умеют предлагать более 10 видов персонализированных маршрутов. В дальнейшем их будет становиться больше.