«Яндекс Маркет» поможет онлайн-магазинам масштабировать бизнес

«Яндекс Маркет» запустил сервис «Фулфилмент» для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Решение разработано с учетом потребностей малого и среднего бизнеса на разных этапах развития – от запуска онлайн-продаж до масштабирования операций. Предприниматели могут передать логистику на аутсорсинг и развивать бизнес без дополнительных инвестиций в собственную инфраструктуру.

Новый сервис оказывает полный цикл услуг: от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также с его помощью можно подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам – до двери на следующий день или более чем в 15 тыс. пунктов выдачи заказов.

Начинающие предприниматели с помощью сервиса смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. При этом «Фулфилмент» позволит нарастить продажи – за счет увеличения клиентской базы из разных городов, дотянуться до которой ранее могло не хватать мощностей.

Крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы «Яндекс Маркету», что значительно ускорит сроки доставки, сократит расходы и позволит сфокусироваться на других задачах. Бизнесу не придется тратить время на поиск нового склада или думать об увеличении курьерского штата для реализации всех заказов.

Воспользоваться можно как всеми услугами «Фулфилмента», так и подключать отдельные операции под свои задачи — например, хранить товары на складах «Яндекс Маркета» или передать компании только доставку с собственного сайта, в том числе за счет интеграции с «Яндекс KIT».