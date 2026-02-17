CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование: противников детских аккаунтов в соцсетях больше всего среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей

В то время как власти вновь обсуждают, с какого возраста детям можно пользоваться соцсетями, родители все чаще выбирают стратегию не запрета, а контролируемого доступа и бесед о правилах безопасности. В исследовании SuperJob приняли участие экономически активные россияне, в том числе родителей детей в возрасте от 7 до 17 лет.

31% россиян считает оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13—15 лет. 25% опрошенных уверены, что знакомство с платформами стоит отложить до 16—17 лет. При этом женщины чаще допускают регистрацию в 10—12 лет (15% против 11% среди мужчин), тогда как мужчины несколько чаще выбирают стратегию полного запрета (14% против 12% среди россиянок). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников разрешения регистраций ближе к совершеннолетию. Интересно, что с повышением уровня дохода опрошенных среди них также растет число тех, кто за более поздний возраст выхода в соцсети, а также увеличивается количество противников детских и подростковых аккаунтов в принципе.

Опрос родителей показал: чем старше ребенок, тем меньше запретов на регистрации, а аккаунты старшеклассников в целом контролируют меньше, чем 7—9-летних. Впрочем, за последний год число родителей, следящих за поведением в интернете несовершеннолетних детей (любых возрастов) выросло. Наиболее заметен этот тренд среди родителей 10—12-летних: количество контролирующих родителей увеличилось с 46 до 53%.

Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7—9-летних регулирование времени в 2026 г. практикует 81% (годом ранее было 75%), 10—12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков 16+ ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.

Доля родителей, обсуждающих с детьми правила поведения в интернете, сегодня максимальна (78%). 57% обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. 27% говорят о сохранности персональных данных. 26% предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам. 19% обсуждают тему мошенничества. 12% предостерегают от публикаций фото и видео. Еще 12% родителей беседуют с детьми о деструктивных сообществах.

