В «Автокод Профи» стал доступен бесплатный поиск автомобилей

Теперь профессионалы авторынка могут бесплатно искать автомобили со всех досок объявлений в сервисе «Автокод Профи». Для этого не нужно оформлять подписку. Бесплатный мониторинг досок объявлений доступен без ограничений по количеству запросов и без задержки показа объявлений.

Бесплатный поиск в «Автокод Профи» позволяет: просматривать карточки автомобилей; сравнивать цены и предложения; изучать аналитику рынка и ориентироваться в реальной стоимости авто.

В отличие от других агрегаторов объявлений, которые предоставляют бесплатный доступ к поиску автомобилей с задержкой публикации объявлений и ограниченным числом поисковых запросов, «Автокод Профи» предлагает более полный, удобный и оперативный формат работы.

Пользователи сервиса могут быстро оценить ситуацию на рынке, отследить ценовые тенденции и подобрать подходящие варианты без дополнительных затрат.

Для тех, кому важно не только искать автомобили, но и переходить на доски объявлений, а также без ограничений проверять транспортные средства, в «Автокод Профи» доступны подписки, включая безлимитный тариф.

