Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как относятся к ограничениям в интернете

В феврале 2026 г. в России начали замедлять популярный мессенджер Telegram. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, что они думают по этому поводу и другим возможным ограничениям приложений и сервисов в стране. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 16 февраля 2026 г. В нем приняли участие 11 299 респондентов.

37% респондентов ответили, что относятся к такому скорее негативно, поскольку это нарушает привычный комфорт. Еще 26% заявили, что им пока сложно представить дальнейшее развитие событий. При этом каждый пятый (21%) сохраняет спокойствие и считает это частью цифровой реальности, а по 8% либо относятся к теме с небольшой настороженностью, либо вообще не задумываются об этом.

Россияне рассказали о том, без чего им было бы сложнее всего обходится в интернете. Самыми важными респонденты считают новости и доступ к информации – СМИ и медиаресурсы (36%), а также онлайн-сервисы, такие, как госуслуги, банки, доставка (25%). Еще 20% назвали рабочие, профессиональные и досуговые инструменты. Привычные соцсети и мессенджеры в этом рейтинге заняли лишь четвертое место – самыми необходимыми их назвали 19%.

Если интернет станет менее привычным, 38% участников планируют «пользоваться тем, что останется доступным». Еще 31% предпочли заранее подготовиться и «подстелить соломку» с помощью этих или иных сервисов, а также способах обхода, а 23% заявили, что будут искать альтернативные платформы и приложения. Минимальная доля (8%) отметила, что сократит время онлайн и перестроит привычки.

В прогнозах о развитии интернета в мире будущего мнения разделились, но лидируют два сценария – глобальность и рост ограничений. 32% респондентов считают, что интернет вновь станет глобальным и его невозможно ограничить. Столько же (32%) уверены, что ограничений будет все больше, пока не останутся только разрешенные сайты. Еще 19% ожидают, что заходить в сеть можно будет только по идентификации, а 17% уверены, что каждая крупная страна придет к цифровому суверенитету и более ограниченной сети.