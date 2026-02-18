CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обновила LTE-сеть в поселке Ключевский на севере Забайкалья

ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС обновила сетевое оборудование и запустила дополнительный диапазон частот LTE в поселке Ключевский Забайкальского края. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета выросла на 15%, улучшилось покрытие и емкость сети LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ключевский – небольшой поселок в Могочинском округе с населением более 800 человек. Расположенный недалеко от административной границы с Амурской областью, поселок насчитывает более чем столетнюю историю, которая тесно связана с развитием и освоением края.

Расстояние между поселком Ключевский и краевой столицей Забайкалья по прямой составляет 430 км, а по автомобильной дороге 550 км. Новое качество сети позволит местным жителям проще получать необходимые справки и документы, совершать регистрационные действия с имуществом без необходимости выезжать в Читу, удаленно учиться и работать.

«В Забайкальском крае ведется постоянная работа по обновлению и улучшению качества мобильной сети. Это позволяет жителям малых и отдаленных поселков наравне с жителями городов с комфортом пользоваться онлайн-банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, заказывать авиа и железнодорожные билеты и другие необходимые приложения, без которых сегодня сложно представить современную жизнь», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

