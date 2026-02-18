Первый в России цифровой учебник по клинической медицине разработали в Сеченовском университете

Цифровой учебник создан ведущими экспертами Института клинической медицины (ИКМ) им. Н. В. Склифосовского Первого МГМУ и размещен на инновационной мультимедийной платформе — это позволяет авторам обновлять учебные материалы в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Благодаря высоким темпам развития естественных наук, сфера медицинского знания стремительно расширяется, регулярно обновляются отечественные клинические рекомендации по различным специальностям. Как результат — медицинские учебники устаревают уже на этапе создания. Кроме того, их готовит узкий круг преподавателей — как правило, коллектив одной кафедры, и зачастую авторы не являются профильными специалистами по всем темам, по которым пишут главы.

Решением проблемы стало создание учебника новейшего формата — цифрового, с возможностью постоянного обновления, актуализации контента. За каждую тему в нем ответственен свой профильный специалист — с большим опытом ведения пациентов с заболеванием, которому глава посвящена. Целевая аудитория пилотного проекта цифрового учебника по терапии, хирургии, акушерству, гинекологии и онкологии — студенты медицинских вузов России и стран СНГ, которые обучаются по специальности «Лечебное дело».

«Современное медицинское образование немыслимо без прорывных технологий. Институт клинической медицины Сеченовского университета не просто идет в ногу со временем — мы опережаем современные тренды. Когда международное медицинское сообщество только начало говорить о переходе к цифровым образовательным технологиям и разработке специализированных платформ, мы уже создали уникальный продукт: живой учебник, который меняется вместе с нашими представлениями о медицине», — сказала куратор проекта, директор ИКМ им. Н. В. Склифосовского Первого МГМУ д.м.н., профессор Беатриса Волель.

Беатриса Волель отметила, что возможность заниматься по такому учебнику оказывает глобальное влияние на вовлеченность студентов в образовательный процесс. «Ребята отмечают, что стали быстрее и качественнее готовиться к занятиям. У нашей образовательной платформы — динамичная структура, она может легко меняться в зависимости от потребностей наших обучающихся и рынка образовательных технологий. У нас грандиозные планы по дальнейшему развитию этого проекта», — сказала директор института.

Новый формат позволяет студентам работать и с текстовым материалом, и с большим объемом мультимедийного контента — от данных ЭхоКГ, КТ, МРТ до видеоэтапов операций. Активные перекрестные ссылки на смежные темы и отечественные рекомендации обеспечивают легкую навигацию по материалам. В личных кабинетах будущие врачи могут создавать индивидуальные конспекты и закладки, отслеживать свой прогресс в изучении дисциплин, переходить от мобильной версии платформы к стационарной (ПК) и обратно.

Помимо учебников по клиническим дисциплинам на мультимедийной платформе размещен тестовый материал для самоконтроля и сформирован банк клинических кейсов — на основании big data Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета.

Сеченовский университет планирует дальнейшее масштабирование проекта. Создатели цифрового учебника расширят пакет клинических дисциплин, добавят базовые теоретические дисциплины (анатомию, гистологию, физиологию и др.), программы дополнительного профессионального образования и базы знаний для пациентов.

«Команда ИКМ им. Н. В. Склифосовского разработала уникальный учебник, который никогда не утратит актуальность: он будет развиваться в том же темпе, что и мировая медицина», — сказала руководитель проекта, профессор кафедры факультетской терапии № 1 Сеченовского университета д.м.н. Юлия Лутохина.

«Цифровой учебник гармонично сочетает классическую учебную структуру с современными технологическими возможностями. Это не просто “оцифрованная версия” бумажного носителя, а принципиально новая, интерактивная обучающая экосистема. Интуитивно понятный интерфейс и современный дизайн создают ощущение работы с актуальным, живым инструментом, а не с архивным материалом. Мы учимся по сегодняшним, а не по вчерашним стандартам», — сказал Андрей Нартов, один из первых пользователей пилотного учебника, студент 6 курса ИКМ им. Н. В. Склифосовского, специальность «Лечебное дело», программа «Персонализированная медицина», «Исследовательский трек».

Андрей Нартов отметил, что главное удобство учебника — в консолидации информации. «Весь необходимый материал — от фундаментальной теории до свежих клинических рекомендаций — теперь находится в едином пространстве. Это экономит время и кардинально меняет подход к подготовке. Не нужно долго искать качественные материалы, держать открытыми десятки вкладок, переключаться между разрозненными источниками», — сказал он.

Шестикурсник Андрей Нартов — будущий кардиолог, и цифровой учебник уже стал для него незаменимым спутником: «Я могу в любой момент и с любого устройства открыть актуальный раздел, например, по сердечной недостаточности или нарушениям ритма, и получить структурированный, современный материал. Это позволяет не только оперативно повторять пройденное, но и постоянно узнавать новое — в соответствии с последними данными доказательной медицины. Это и есть основа для будущей персонализированной помощи пациентам».

Еще один пользователь учебника, студент 4 курса ИКМ им. Н. В. Склифосовского Юрий Вилковыский тоже учится на «Исследовательском треке». «Впечатления от работы на мультимедийной платформе — самые положительные! Удобный интерфейс, логичное расположение иконок и понятная навигация, благодаря которой легко вспомнить, на каком месте ты остановился. Удобно, что можно взять с собой на пары один ноутбук и вести конспект прямо внутри учебника, — сказал он. — Видно, что авторы — практикующие специалисты, которые при разборе тем опираются на собственный опыт и профессиональные знания. По моему скромному мнению, цифровые учебники — это будущее медицинского образования».