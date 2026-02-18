CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Первый в России цифровой учебник по клинической медицине разработали в Сеченовском университете

Цифровой учебник создан ведущими экспертами Института клинической медицины (ИКМ) им. Н. В. Склифосовского Первого МГМУ и размещен на инновационной мультимедийной платформе — это позволяет авторам обновлять учебные материалы в режиме онлайн. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Благодаря высоким темпам развития естественных наук, сфера медицинского знания стремительно расширяется, регулярно обновляются отечественные клинические рекомендации по различным специальностям. Как результат — медицинские учебники устаревают уже на этапе создания. Кроме того, их готовит узкий круг преподавателей — как правило, коллектив одной кафедры, и зачастую авторы не являются профильными специалистами по всем темам, по которым пишут главы.

Решением проблемы стало создание учебника новейшего формата — цифрового, с возможностью постоянного обновления, актуализации контента. За каждую тему в нем ответственен свой профильный специалист — с большим опытом ведения пациентов с заболеванием, которому глава посвящена. Целевая аудитория пилотного проекта цифрового учебника по терапии, хирургии, акушерству, гинекологии и онкологии — студенты медицинских вузов России и стран СНГ, которые обучаются по специальности «Лечебное дело».

«Современное медицинское образование немыслимо без прорывных технологий. Институт клинической медицины Сеченовского университета не просто идет в ногу со временем — мы опережаем современные тренды. Когда международное медицинское сообщество только начало говорить о переходе к цифровым образовательным технологиям и разработке специализированных платформ, мы уже создали уникальный продукт: живой учебник, который меняется вместе с нашими представлениями о медицине», — сказала куратор проекта, директор ИКМ им. Н. В. Склифосовского Первого МГМУ д.м.н., профессор Беатриса Волель.

Беатриса Волель отметила, что возможность заниматься по такому учебнику оказывает глобальное влияние на вовлеченность студентов в образовательный процесс. «Ребята отмечают, что стали быстрее и качественнее готовиться к занятиям. У нашей образовательной платформы — динамичная структура, она может легко меняться в зависимости от потребностей наших обучающихся и рынка образовательных технологий. У нас грандиозные планы по дальнейшему развитию этого проекта», — сказала директор института.

Новый формат позволяет студентам работать и с текстовым материалом, и с большим объемом мультимедийного контента — от данных ЭхоКГ, КТ, МРТ до видеоэтапов операций. Активные перекрестные ссылки на смежные темы и отечественные рекомендации обеспечивают легкую навигацию по материалам. В личных кабинетах будущие врачи могут создавать индивидуальные конспекты и закладки, отслеживать свой прогресс в изучении дисциплин, переходить от мобильной версии платформы к стационарной (ПК) и обратно.

Помимо учебников по клиническим дисциплинам на мультимедийной платформе размещен тестовый материал для самоконтроля и сформирован банк клинических кейсов — на основании big data Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета.

Сеченовский университет планирует дальнейшее масштабирование проекта. Создатели цифрового учебника расширят пакет клинических дисциплин, добавят базовые теоретические дисциплины (анатомию, гистологию, физиологию и др.), программы дополнительного профессионального образования и базы знаний для пациентов.

«Команда ИКМ им. Н. В. Склифосовского разработала уникальный учебник, который никогда не утратит актуальность: он будет развиваться в том же темпе, что и мировая медицина», — сказала руководитель проекта, профессор кафедры факультетской терапии № 1 Сеченовского университета д.м.н. Юлия Лутохина.

«Цифровой учебник гармонично сочетает классическую учебную структуру с современными технологическими возможностями. Это не просто “оцифрованная версия” бумажного носителя, а принципиально новая, интерактивная обучающая экосистема. Интуитивно понятный интерфейс и современный дизайн создают ощущение работы с актуальным, живым инструментом, а не с архивным материалом. Мы учимся по сегодняшним, а не по вчерашним стандартам», — сказал Андрей Нартов, один из первых пользователей пилотного учебника, студент 6 курса ИКМ им. Н. В. Склифосовского, специальность «Лечебное дело», программа «Персонализированная медицина», «Исследовательский трек».

Андрей Нартов отметил, что главное удобство учебника — в консолидации информации. «Весь необходимый материал — от фундаментальной теории до свежих клинических рекомендаций — теперь находится в едином пространстве. Это экономит время и кардинально меняет подход к подготовке. Не нужно долго искать качественные материалы, держать открытыми десятки вкладок, переключаться между разрозненными источниками», — сказал он.

Шестикурсник Андрей Нартов — будущий кардиолог, и цифровой учебник уже стал для него незаменимым спутником: «Я могу в любой момент и с любого устройства открыть актуальный раздел, например, по сердечной недостаточности или нарушениям ритма, и получить структурированный, современный материал. Это позволяет не только оперативно повторять пройденное, но и постоянно узнавать новое — в соответствии с последними данными доказательной медицины. Это и есть основа для будущей персонализированной помощи пациентам».

Еще один пользователь учебника, студент 4 курса ИКМ им. Н. В. Склифосовского Юрий Вилковыский тоже учится на «Исследовательском треке». «Впечатления от работы на мультимедийной платформе — самые положительные! Удобный интерфейс, логичное расположение иконок и понятная навигация, благодаря которой легко вспомнить, на каком месте ты остановился. Удобно, что можно взять с собой на пары один ноутбук и вести конспект прямо внутри учебника, — сказал он. — Видно, что авторы — практикующие специалисты, которые при разборе тем опираются на собственный опыт и профессиональные знания. По моему скромному мнению, цифровые учебники — это будущее медицинского образования».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Найдена альтернатива заблокированному в России Discord

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Российского «убийцу» Telegram закрывают. Пользователям дали две недели на прощание и перенос данных. Опрос

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще