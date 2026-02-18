Цифровой след зауральцев: как жители региона научились защищать себя от киберугроз

Жители Курганской области регулярно пользуются мониторингом утечки персональных данных, такие данные приводят эксперты «Ростелекома». Возможные кражи личной информации 59% клиентов цифрового провайдера проверяют с помощью специального сервиса. При попадании адреса электронной почты или номера телефона в открытый доступ абоненты получают уведомления, а также подробную инструкцию по противодействию конкретной киберугрозе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В топ по популярности у пользователей «Ростелекома» в Зауралье вошла и услуга фильтрации нежелательных сайтов (33,4%). В сервисе настраивается ограничение для детей и создается «белый» список порталов. Причем доступна возможность разделить все по категориям: сайты-подделки, контент 18+, онлайн-игры, соцсети и мессенджеры. Чуть больше 2% жителей региона пользуются услугой «Блокировка нежелательных звонков». Сервис с помощью искусственного интеллекта анализирует входящие и сообщает, если на том конце провода потенциальный мошенник или навязчивая реклама.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Курганская область демонстрирует уровень защиты, сопоставимый со средним показателем по Уралу, что отражает типичный набор угроз для развитого региона. Однако на нашей территории наблюдается повышенное внимание к мониторингу утечек персональных данных. Это напрямую связано с активной экономической жизнью региона и множеством финансовых онлайн-операций».

Меньше всего зауральцы уделяют внимание изменению сведений в Бюро кредитных историй. Сервис разработан ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности). В случае если кто-то попытается оформить кредит без согласия абонента, то клиенту придет push или SMS-уведомление и рекомендации к действию.

В 2025 г. «Ростелеком» запустил единый сервис киберзащиты. Он состоит из нескольких онлайн-инструментов, которые усиливают безопасность клиентов.