Пользователям Max доступен счетчик просмотров в каналах

Пользователям Max теперь доступен счетчик просмотров в каналах. Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов и отслеживать наиболее популярный контент. Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток – для этого достаточно обновить приложение до последней версии.

Счётчик просмотров в канале располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами обозначает количество пользователей, которые увидели пост.

Ранее счётчик просмотров стал доступен авторам каналов в Max. Создатели контента также могут оформлять ключевые мысли в постах в цитаты, планировать публикации с помощью отложенного постинга и управлять реакциями подписчиков.

10 февраля пользователи национального мессенджера получили возможность создавать приватные каналы. За первую неделю с момента запуска функциональности пользователи создали более миллиона приватных каналов с совокупной аудиторией более 10,5 млн подписчиков.

