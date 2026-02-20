CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries создала ИИ-помощника для составления ответов от продавцов

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила новый инструмент для продавцов — ИИ-ответы на отзывы покупателей. Нейросеть не только поможет составить ответы покупателям, но и даст возможность настроить их для автоматической отправки по определенным оценкам. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Ранее маркетплейс тестировал возможности искусственного интеллекта для подготовки ответов на отзывы и вопросы от клиентов: продавец отбирал понравившийся сгенерированный ответ и публиковал его самостоятельно в ручном режиме. Теперь участие продавца в процессе сведено к настройке параметров на самом старте — дальнейшая работа происходит автоматически с помощью ИИ.

После подключения сервиса продавец может выбрать, на отзывы с какими оценками нейросеть будет самостоятельно генерировать и сразу же публиковать ответ. Например, только на 4- и 5-звездочные. В этом случае отзывы с другими оценками останутся для ручной обработки.

Нейросеть формирует ответы на основе информации из карточки товара и текста отзыва. При генерации модель также учитывает предыдущие ответы, которые формулировал сам продавец. ИИ-алгоритм продолжает обучаться, вследствие чего точность и качество ответов будут постоянно улучшаться.

Все сгенерированные ответы можно отредактировать и при необходимости скорректировать уже после публикации. Если нейросети недостаточно данных для подготовки корректного ответа (например, в карточке товара мало информации), такой отзыв останется неотвеченным, и продавец сможет обработать его самостоятельно.

Дополнительно можно активировать функцию ИИ-рекомендаций: тогда в автоответах нейросеть будет предлагать покупателям другие товары продавца, добавляя в текст артикулы подходящих позиций. Алгоритмы самостоятельно анализируют ассортимент магазина и подбирают сопутствующие или логично дополняющие товары. Например, к отзыву о покупке игровой приставки система может порекомендовать совместимые аксессуары — дополнительные геймпады, гарнитуры или игры.

Новый инструмент стал еще одной частью стратегии Wildberries по разработке и внедрению ИИ-технологий для развития бизнеса на платформе. Обновление позволит продавцам экономить время и при этом поддерживать стабильный уровень сервиса.

