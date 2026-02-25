CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ОРД «МедиаСкаут» открыл новую функцию архивации данных в личном кабинете

ОРД «МедиаСкаут» (входит в «МТС AdTech») упростил работу в личном кабинете: данные — договора, акты, креативы и площадки — по которым уже не нужно отчитываться ЕРИР, теперь можно скрыть в два клика. На экране будут отображаться только те элементы, которые нужны клиенту в настоящий момент, что сделает работу в личном кабинете более быстрой. Новая функция доступна всем клиентам ОРД «МедиаСкаут» без дополнительной платы.

С 2022 г. у рекламодателей и рекламораспространителей возникла обязанность хранить и передавать данные об интернет-рекламе в Роскомнадзор. За несколько лет у пользователей ОРД накопились документы, по которым больше не нужно отчитываться ежемесячно, но по-прежнему необходимо хранить. Особенно много таких данных в кабинетах крупных рекламодателей и рекламных агентств, которые постоянно запускают новые рекламные кампании. Функция «Архивация» позволит очистить рабочее поле от неиспользуемых договоров, креативов, актов и площадок, и уменьшить количество визуального шума. При этом пользователь сможет архивировать в том числе и данные, по которым необходимо отчитаться.

В интерфейсе личного кабинета ОРД появилась кнопка «Архивировать» и фильтр «Архив», с помощью которого можно быстро найти скрытые данные.

Архивированные сущности не будут отражаться в общих списках и входить в отчеты по самопроверке, которые позволяют выгрузить данные за разные периоды и понять, например, за какой токен была подана отчетность, а за какой нет. Редактирование документов в архиве не предусмотрено.

Для договоров будет доступна каскадная архивация: при архивации доходного/расходного договора будут заархивированы все связанные изначальные договоры, креативы, акты; при архивации изначального договора будут заархивированы все связанные креативы; при разархивации договоров будет опция восстановить договор и все связанные сущности (креативы, акты и т.д.) или восстановить только сам договор.

ОРД «МедиаСкаут» — официальный оператор рекламных данных МТС, обеспечивающий автоматизированную передачу информации о цифровой рекламе в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) в соответствии с законодательством РФ. Сервис предназначен для рекламораспространителей, операторов систем рекламы и рекламных агентств. Входит в контур «МТС AdTech».

