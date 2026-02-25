Жители 3 районов Орловской области получили интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с

Более 3 тыс. жителей Орловской области могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с и ещё более качественной голосовой связью с технологией VoLTE. Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру сразу в трёх районах региона — Малоархангельском, Должанском и Урицком.

Апгрейд затронул такие локации, как село Первая Ивань, посёлок городского типа Долгое, деревня Селихово. Теперь получение цифровых услуг для местных жителей стало ещё быстрее, а обучение и работа онлайн — ещё комфортнее.

Инженеры оператора активировали дополнительный высокочастотный слой, что позволило обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже в часы максимальной нагрузки. Благодаря модернизации сети показатели в зоне действия базовых станций стали выше на 10-15%, что позволило ускорить загрузку фильмов и отправку фотографий.

Помимо этого, для абонентов доступны звонки с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает более чистое звучание голоса собеседника без шумов и помех.

«Мы планомерно работаем над развитием цифровой основы региона, в том числе в небольших населённых пунктах. В результате апгрейда сети ещё три локации обеспечены скоростным мобильным интернетом, который позволяет абонентам работать дистанционно, смотреть видеоконтент без задержек или общаться с близкими в режиме онлайн. Ранее такую возможность получили жители села Коротыш, посёлков Юры, Рогатый, Кромы и Жудерский», — сказал Сергей Ивочкин, директор «МегаФона» в Орловской области.