CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители 3 районов Орловской области получили интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с

Более 3 тыс. жителей Орловской области могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с и ещё более качественной голосовой связью с технологией VoLTE. Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру сразу в трёх районах региона — Малоархангельском, Должанском и Урицком.

Апгрейд затронул такие локации, как село Первая Ивань, посёлок городского типа Долгое, деревня Селихово. Теперь получение цифровых услуг для местных жителей стало ещё быстрее, а обучение и работа онлайн — ещё комфортнее.

Инженеры оператора активировали дополнительный высокочастотный слой, что позволило обеспечить высокую скорость мобильного интернета даже в часы максимальной нагрузки. Благодаря модернизации сети показатели в зоне действия базовых станций стали выше на 10-15%, что позволило ускорить загрузку фильмов и отправку фотографий.

Помимо этого, для абонентов доступны звонки с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает более чистое звучание голоса собеседника без шумов и помех.

«Мы планомерно работаем над развитием цифровой основы региона, в том числе в небольших населённых пунктах. В результате апгрейда сети ещё три локации обеспечены скоростным мобильным интернетом, который позволяет абонентам работать дистанционно, смотреть видеоконтент без задержек или общаться с близкими в режиме онлайн. Ранее такую возможность получили жители села Коротыш, посёлков Юры, Рогатый, Кромы и Жудерский», — сказал Сергей Ивочкин, директор «МегаФона» в Орловской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще