МТС построила сеть на станции петербургского метро «Горный институт»

МТС первой обеспечила мобильной связью станцию «Горный институт» Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. Теперь жителям и гостям города доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь на всех 75 станциях подземки.

МТС разместила indoor-базовые станции на территории всего «Горного института», новая сеть LTE охватывает вестибюль, эскалаторы и платформу. Для развертывания сети инженеры использовали специальный приемо-передающий кабель и усилители сигнала. Вся техническая инфраструктура смонтирована с полным сохранением дизайнерской концепции станции. Посетители петербургской подземки смогут пользоваться голосовой связью и передачей данных на скорости, как за пределами метро.

«Метрополитен — одна из крупнейших транспортных артерий города, которая ежегодно перевозит сотни миллионов пассажиров. Обеспечение связью петербургской подземки — амбициозная техническая задача, поскольку при проектировании телеком-сети необходимо учитывать особенности пространства, возможные электромагнитные помехи от движущихся составов. Петербуржцы и гости города, прибывающие на «Горный институт» могут пользоваться устойчивой мобильной связью, при этом не важно, стоит пассажир на платформе или спускается на эскалаторе», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Подготовленная МТС инфраструктура на «Горном институте» использована и для подключения других операторов.

В декабре 2025 г. МТС провела работы на новой Красносельско-Калининской линии и обеспечила мобильной связью открывшиеся станции «Юго-Западная» и «Путиловская».

