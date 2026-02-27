«Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов»

Вместе со СДЭК «Сбер» запустил сервис «Доставка до маркетплейсов» — его можно подключить в интернет-банке «СберБизнес». Новый инструмент объединил банковский сервис и логистику СДЭК в одном окне. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Предпринимателям больше не нужно тратить время на рутину, чтобы передать товары на маркетплейсы. Сервис «Доставка до маркетплейсов», доступный в интернет-банке «СберБизнес», берёт на себя вопросы логистики.

Сервис «Доставка до маркетплейсов» предоставляется компанией СДЭК и позволяет бизнесу организовать передачу товаров на склады маркетплейсов под ключ. Чтобы начать работу, достаточно зайти в раздел «Все продукты и услуги» в «СберБизнес» и подключить сервис. Сразу же будет создан аккаунт предпринимателя в СДЭК, а пользователю будут отправлены логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте СДЭК. В дальнейшем авторизация возможна либо по ним, либо непосредственно путём перехода из «СберБизнес». Вся информация об отправителе заполнится автоматически через Sber API, ничего не придётся вводить вручную.

СДЭК гарантирует сохранность груза на всём пути — от момента, когда клиент передал товар, и до приёма на складе маркетплейса. Если потребуется, сотрудники помогут переупаковать товар или наклеить нужные штрихкоды. Если груз не примут или покупатель откажется от покупки, его можно вернуть на склад СДЭК, а затем отправить снова. На все вопросы выделенная линия поддержки ответит за несколько минут.

Для тех, кто раньше не пользовался услугами СДЭК, действует специальное предложение. В первые два месяца после регистрации в сервисе «Доставка до маркетплейсов» действует скидка 10% на доставку.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Логистика отнимает у селлеров много сил и времени. Особенно в начале пути, когда каждый шаг кажется сложным. Мы рады представить в маркетплейсе интернет-банка «СберБизнес» сервис, который берёт эти вопросы на себя. В новом комплексном решении «Доставка до маркетплейсов» собрано самое нужное, чтобы помочь предпринимателям быстро разобраться с логистической рутиной и сосредоточиться на развитии своего дела».

Наталия Новоселова, руководитель группы еком продуктов СДЭК, отметила: «Интеграция логистических решений СДЭК в экосистему «СберБизнеса» позволяет сделать доставку на маркетплейсы доступной и понятной для предпринимателей. Селлерам больше не нужно погружаться в тонкости регламентов маркетплейсов. В сервисе «Доставка до маркетплейсов» мы покрываем все этапы: от момента передачи товара до его поступления на склад, включая обработку возвратов и повторных отправлений».