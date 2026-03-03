CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авто.ру» представил бета-версию ИИ-помощника, который помогает выбрать автомобиль

Онлайн-сервис «Авто.ру» представил новый этап развития собственного ИИ-помощника «Авто.ру AI». Теперь пользователи могут обсуждать выбор машины с цифровым помощником в формате диалога: описать свои потребности, бюджет и ограничения, уточнить приоритеты и получить рекомендации по моделям, сравнить варианты и подборку релевантных предложений. Такой подход помогает существенно сократить долгий этап выбора конкретной марки и модели. По данным собственного исследования «Авто.ру», у двух третей респондентов на это уходит от одного до трёх месяцев.

В диалоге «Авто.ру AI» уточняет вводные и помогает «собрать» критерии, которые обычно сложно сформулировать с первого раза: подходящий тип кузова, запас хода, уровень оснащенности электронными ассистентами, бюджет и допустимые расходы на владение, какие параметры критичны, а чем можно пожертвовать. Его можно спросить: «Хочу первую машину до 1,2 млн рублей для города, чтобы была надёжная и недорогая в обслуживании — что смотреть?» или «Сравни Kia Rio и Ford Focus для поездок по трассе: что комфортнее и что проще продать через 2 года?». Когда пользователь уже определился с заинтересовавшей его моделью автомобиля, виртуальный автоэксперт составит подборку подходящих предложений.

«Авто.ру AI» использует данные из собственного каталога и сотен тысяч отзывов реальных автовладельцев из «Бортжурнала», а также сведения о реальной стоимости и 30-летнюю экспертизу сервиса, чтобы давать содержательные ответы с привязкой к актуальным предложениям, характеристикам и пользовательскому опыту владения.

Бета-версия «Авто.ру AI» уже доступна в веб-версии и мобильном приложении. Для начала диалога достаточно перейти в раздел сообщений. На этом этапе команда будет собирать обратную связь, чтобы улучшать сценарии, качество ответов и пользовательский опыт.

