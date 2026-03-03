ДОМ.РФ открыл сервис сбора данных для ИИ-решений в строительстве

ДОМ.РФ запустил сервис загрузки данных на Отраслевой платформе строительства платформа.дом.рф. Компании-участники рынка получили возможность не только пользоваться готовыми аналитическими наборами, но и делиться собственными отраслевыми данными, формируя единую базу машиночитаемых сведений о жилищном строительстве.

Базовая версия платформы была запущена ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России в ноябре 2025 года. На ней были размещены 10 тестовых датасетов ДОМ.РФ, которые объединили данные о вводе объектов многоквартирного строительства (МКД), анализе характеристик домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сезонности строительства частных домов и т.д. За первый месяц работы платформы к размещённым данным обратились более 800 раз, получено свыше 50 заявок на подключение от крупных компаний. Это подтверждает высокий спрос со стороны участников отрасли на верифицированные и достоверные сведения.

«Запуск сервиса загрузки данных на платформе является важным шагом в рамках формирования единого цифрового контура строительной отрасли. Мы переходим от модели потребления готовой аналитики к модели партнёрства, где каждый участник рынка может внести свой вклад в создание общей базы знаний, что важно для реализации федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ориентированного на сокращение времени и процедур инвестиционно-строительного цикла за счёт использования цифровых инструментов. Существенный интерес со стороны компаний в первые же недели работы демонстрирует, что отрасль готова к открытому и технологичному обмену данными, а это в конечном счёте повысит прозрачность и эффективность взаимодействия представителей строительного комплекса на всех уровнях», – подчеркнул Константин Михайлик, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ.

Данные платформы могут использоваться для решения различных задач: анализа рынка, выявления трендов, оптимизации бизнес-процессов застройщиков и проектировщиков, а также создания сервисов прогнозирования. Одним из основных кейсов использования является развитие ИИ-моделей и создание на их основе новых сервисов.

«Платформа данных строительной отрасли призвана ускорить внедрение технологий ИИ за счёт повышения доступности и качества структурированных данных. Запуск авторизованной зоны на платформе позволяет подключать новых поставщиков данных и масштабировать такие наборы, формируя инфраструктуру доверия для обмена отраслевой информацией. В конечном счёте это ускорит появление коммерческих ИИ-сервисов, адаптированных под реальные задачи стройки», – отметил Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ.

После авторизации пользователям будет доступна функциональность создания и публикации собственных датасетов. Помимо работы с графическим интерфейсом авторизованной зоны (GUI), пользователям, прошедшим авторизацию, будет доступен программный интерфейс (API) для возможности интеграции платформы с их собственными информационными системами с целью получения и загрузки данных.

Платформу разрабатывает ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии», входящая в группу ДОМ.РФ. Проект платформы данных строительной отрасли включён в федеральный проект «Новый ритм строительства» в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и предусматривает план технологического развития до 2030 года.