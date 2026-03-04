CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Flowwow запустил новый функционал для защиты пользователей от мошенников

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow обновил личный кабинет пользователей. Теперь в аккаунте в разделах текущих и завершенных заказов появилась вкладка «Вы получатель». Это позволит верифицировать подлинность доставки и защититься от мошенников. Обновление доступно только для мобильных приложений маркетплейса (iOS и Android). Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Если пользователю отправили подарок, на главном экране приложения отобразится соответствующее уведомление. Также в профиле заказа можно самостоятельно указать дату, время, адрес получения и редактировать их до начала доставки. Это актуально для случаев, когда отправитель не ввел данные сам, а выбрал опцию «Узнать у получателя» при оформлении подарка.

«Нередко мошенники выдают себя за представителей служб доставки, пытаясь выманить персональные данные или код из СМС для взлома аккаунтов. Новый функционал — один из способов защиты от подобных схем. Теперь получатели с установленным приложением могут видеть реальные входящие заказы и передавать сервису Flowwow детали, необходимые для доставки, непосредственно в нем. Это добавит уверенности, что с заказом все в порядке. Поэтому во всех случаях мы рекомендуем пользоваться официальным приложением», — сказала Диана Меньшенина, Product Owner клиентского приложения Flowwow.

В новой версии личного кабинета предусмотрена механика сохранения секрета: для получаемых подарков скрыты их стоимость и название магазина. Имя отправителя раскрывается только по его желанию. Если адресант выбрал опцию «Сюрприз», то получатель не будет видеть в кабинете заказ или получать СМС до его завершения.

Для тех, у кого не установлено мобильное приложение, предусмотрено информирование через СМС. В сообщении содержится уникальная ссылка: перейдя по ней, получатель может ознакомиться с деталями заказа и самостоятельно заполнить или скорректировать данные для доставки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240