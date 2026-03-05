CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис «Давай делить» стал доступен для клиентов Tefal

Онлайн-покупки на сайте Tefal стали еще доступнее благодаря сервису оплаты частями «Давай делить». Возможность разбить оплату на четыре равные части поможет покупателям снизить нагрузку на бюджет, особенно во время праздников или во время ремонта, когда нужно срочно обновить посуду или бытовую технику. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Сервис распространяется на покупки стоимостью до 30 тыс. руб. Платежи распределяются следующим образом: клиент оплачивает сразу 25%, а оставшиеся три платежа списываются равными частями каждые две недели.

Чтобы воспользоваться сервисом «Давай делить» (Buy Now, Pay Later, BNPL) пользователю при оплате на сайте достаточно выбрать способ оплаты «Давай делить», ввести номер мобильного телефона и данные банковской карты любого российского банка. Услуга доступна совершеннолетним гражданам России с постоянной регистрацией.

