У Yandex Cloud — новый логотип и новый визуальный стиль. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Редизайн отражает изменения в Yandex Cloud: из набора облачных решений она превратилась в универсальную платформу для создания ИT-продуктов. Сейчас Yandex Cloud объединяет более 75 сервисов для самых разных задач, от развертывания облачной инфраструктуры до создания ИИ-агентов и обеспечения кибербезопасности, и предлагает три модели поставки: облачную, on-premises и гибридную.

«Новый логотип Yandex Cloud, с одной стороны, сохраняет преемственность со старыми вариантами и остаётся узнаваемым. С другой стороны, он передаёт важные для нас смыслы. Например, в нём можно увидеть клиентов, платформу и решения, которые рождаются при их пересечении, или триаду моделей поставки, которые сейчас используются в Yandex Cloud», — сказал операционный директор Yandex Cloud Александр Черников.

В основу новой айдентики легло представление о Yandex Cloud как о конструкторе. Его детали — это отдельные сервисы и инструменты. Они соединяются друг с другом, образуя простые или сложные структуры, из которых, в свою очередь, формируется общий технологический ландшафт.