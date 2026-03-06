«Мегамаркет» и СДЭК подвели первые итоги стратегического партнерства

Маркетплейс «Мегамаркет» и логистическая компания СДЭК подвели первые итоги интеграции доставки rDBS (real Delivery by Seller) через личный кабинет продавца. Партнерство, объявленное в ноябре 2025 г., направлено на развитие гибкой логистической инфраструктуры для продавцов и расширение географии удобной доставки для покупателей по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

С момента запуска интеграции около 13% продавцов маркетплейса подключили доставку через СДЭК. Интеграцией уже пользуются продавцы, и по мере подключения новых партнеров объемы доставок продолжают расти.

Интеграция изначально стала доступна по всей территории России. Покупатели получили доступ ко всей сети СДЭК — более чем к 5300 пунктам выдачи заказов.

«Для нас было важно, чтобы продавцы могли доставлять свои товары в любой уголок страны без ограничений по географии. Интеграция со СДЭК обеспечила широкое покрытие по всей России и сделала доставку одинаково доступной как для крупных городов, так и для отдаленных регионов», — отметил Ярослав Афанасьев, коммерческий директор «Мегамаркета».

В 2026 г. партнеры планируют расширить функциональность интеграции. Среди ближайших задач — запуск доставки до двери покупателя и подключение курьерского обслуживания со склада продавца. Кроме того, одной из ключевых целей станет увеличение ассортимента товаров, доступных с доставкой через СДЭК.

«Для нашей компании сотрудничество с «Мегамаркетом» — это возможность масштабировать логистические решения для e-commerce и сделать их максимально адаптированными под потребности продавцов. Расширение доступных сервисов, включая курьерскую доставку и прием отправлений, позволит бизнесу гибко управлять операционными процессами и быстрее масштабироваться», — сказал Артем Ткачев, первый заместитель генерального директора СДЭК.