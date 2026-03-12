CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сбер»: жители Северо-Запада предпочитают оплачивать ЖКУ безналичным способом

За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в «Сбере». Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

В топ регионов по безналичной оплате вошли Калининградская (93,1%), Архангельская (90,8%) и Псковская области (90,2%). В Санкт-Петербурге преимущества безналичной оплаты за минувшие полгода успели оценить 87% жителей.

Оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» стало удобнее в разделе «Дом». Достаточно добавить адрес недвижимости, а сервис будет автоматически находить коммунальные платежи без дополнительных усилий со стороны пользователя.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «В разделе «Дом» приложения «СберБанк Онлайн» можно сразу увидеть задолженности, передать показания счетчиков и оплатить счета без поиска квитанций. Автоматизация бытовых сценариев и бумажной волокиты — это пример реальной пользы цифровых технологий. «Сбер» может быть помощником не только в мире финансов, но и в повседневных вопросах».

Также в «СберБанк Онлайн» можно подключить сервис «Автоплатёж». Пользоваться сервисом просто: ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж — достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.

