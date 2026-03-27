«Авито» расширяет программу Bug Bounty на ИИ-сервисы и увеличивает максимальную выплату

Технологическая платформа «Авито» расширяет программу Bug Bounty на ИИ-сервисы и увеличивает максимальную выплату за критические уязвимости до 1 млн рублей. Независимые исследователи смогут тестировать ИИ-решения платформы, включая будущих ассистентов «Ави» и «Ави Pro» Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Помимо ИИ-компонентов, «Авито» также расширяет программу Bug Bounty на новые продукты компании. В неё включены HR Messenger и HRMOST — платформы чат-ботов для массового найма, «Автохаб» — система автоматизации процессов для автодилеров и Haraba — сервис оценки автомобилей с пробегом. Максимальная выплата за критические уязвимости в этих сервисах составит до 500 тыс. руб.

Задача участников программы Bug Bounty — находить уязвимости, которые могут представлять риск для компании или пользователей. Например, ошибки, позволяющие получить доступ к чужим данным, украсть платежную информацию или нарушить работу сервисов платформы. Для этого исследователи тестируют мобильные и веб-приложения компании, включая сервисы на поддоменах *.avito.ru.

Активность исследователей в программе растёт. В 2025 г. «Авито» получила 248 отчетов об уязвимостях от независимых исследователей — в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Количество принятых отчетов выросло с 23 до 101. Совокупные выплаты исследователям достигли 5 млн руб., увеличившись в 5,6 раза. Рост активности исследователей связан в том числе с увеличением вознаграждений, которое компания провела в начале года.

С распространением генеративного искусственного интеллекта появляются новые типы уязвимостей — например, манипуляции через промпты или попытки извлечения данных из контекста моделей. Компании всё чаще ищут такие уязвимости в том числе через программы Bug Bounty.

Екатерина Пухарева, руководитель продуктовой безопасности «Авито», сказала: «Искусственный интеллект стал одним из ключевых драйверов развития Авито. Когда технология переходит из категории экспериментов в основу платформы, безопасность нужно закладывать с первых шагов. Bug Bounty для нас – это постоянный элемент экосистемы безопасности, который дополняет внутренние процессы. Внешние исследователи видят систему под другим углом и находят то, что может ускользнуть от команды разработки и безопасности. Для ИИ-сервисов это особенно важно, поскольку такие системы формируют новые классы рисков, и индустрия только начинает выстраивать практики их системной проверки».

В этой связи отдельным направлением программы становится поиск уязвимостей в ИИ-функциях сервисов платформы — например, в генерации описаний, подсказках и автоответах в мессенджере. За ошибки в таких системах исследователи смогут получать вознаграждения по повышенной сетке выплат наравне с уязвимостями в традиционной инфраструктуре.

Однако компании пока только начинают выводить ИИ-компоненты в программы Bug Bounty. По данным платформы BI.Zone Bug Bounty, средние выплаты за такие уязвимости сегодня примерно на 50% ниже, чем за ошибки в традиционной инфраструктуре.

Рынок Bug Bounty в России продолжает расти. По данным платформы BI.Zone Bug Bounty, в 2025 г. на ней действовало 150 программ — на 50% больше, чем годом ранее. Общее число отчетов об уязвимостях достигло 5,8 тыс., увеличившись на 20,8%. Совокупные выплаты независимым исследователям в 2025 г. составили 100 млн рублей, что на 54% больше, чем в 2024 г.

Наиболее активно программы Bug Bounty размещают ИТ-компании, финтех и госсектор, где требуется регулярная внешняя проверка безопасности цифровых сервисов.

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, сказал: «Расширение программы «Авито» на платформе BI.Zone Bug Bounty — пример зрелого комплексного подхода к системе безопасности ресурсов. Для эффективного взаимодействия с багхантерами мы рекомендуем компаниям поэтапно увеличивать скоуп и выплаты. Тогда багбаунти станет полноценным элементом управления киберрисками. Чаще всего программы запускают организации из IT, финтеха и госсектора, где важно контролировать безопасность большого числа продуктов. Развивается ИИ-направление: этот тренд зависит от того, насколько успешно компании будут внедрять искусственный интеллект в свои решения. Чем больше ИИ-компонентов, тем выше интерес к этому направлению со стороны исследователей».