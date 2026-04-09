48% предпринимателей боятся потерять клиентов на фоне замедления мессенджеров

На фоне блокировки и замедления популярных мессенджеров аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, с какими сложностями столкнулся малый и средний бизнес весной 2026 г. Результаты показали — больше половины компаний вынуждены срочно искать альтернативу привычным каналам. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

У 16% опрошенных при этом возникает недостаток информации, а 88% испытывают тревогу в связи с недоступностью привычных каналов коммуникации. В исследовании приняли участие 1 226 владельцев и руководителей организаций малого и среднего бизнеса, опрос проводился в конце марта 2026 г. на онлайн-платформе.

В 2025 г. в бизнес-клубе «Кибердома» запустили предпринимательский трек для поддержки МСП (малого и среднего предпринимательства), повышения цифровой грамотности и обмена экспертизой. Весной внимание резидентов сместилось к проблемам, связанным с нестабильностью цифровых каналов и риском потери контакта с клиентами. Чтобы оценить ситуацию, аналитики опросили как участников клуба, так и более широкий круг предпринимателей. Исследование позволило выяснить, как компании адаптируются к изменениям, на какие инструменты рассчитывают в условиях неопределенности и какие вопросы безопасности возникают при регистрации в новых сервисах.

Что придает бизнесу уверенность

Только четверть предпринимателей чувствуют себя уверенно, так как уже настроили резервные каналы коммуникации. Большинству справиться с тревогой помогают не только технологии, но и личные связи: наработанный авторитет и доверие (44%), проверенные партнеры и подрядчики (32%), теплые личные отношения с клиентами (28%). Каждый пятый (20%) опирается на социальные связи и знакомства, каждый седьмой (14%) — на надежную команду. Однако 16% участников опроса признались: им ничего не помогает чувствовать себя спокойнее.

«Можно отметить, что большая часть ответов связана с эмоциональной стороной вопроса, с эффектом неопределенности, который малый и средний бизнес сейчас остро ощущают на себе. Это довольно понятная ситуация, но, если смотреть трезво, то представители бизнеса выстраивают различные планы по снижению рисков. Главный вывод из всего происходящего — важно правильное преподнесение информации широким слоям населения со стороны государства и возможность построить диалог с бизнесом и предпринимателями», — сказал Алексей Горелкин, генеральный директор Phishman, амбассадор бизнес-клуба «Кибердома».

Однако даже при наличии таких факторов поддержки предприниматели продолжают сталкиваться с рядом рисков. Многие страхи предпринимателей связаны с сохранностью и безопасностью данных. Треть (32%) боится потерять контакты, данные клиентов и историю переписки в замедленных и заблокированных мессенджерах. Еще 14% опасаются утечки данных из-за использования сотрудниками альтернативных каналов общения. Тревожность предпринимателей усугубляет и нехватка информации — 16% боятся в этих условиях что-нибудь упустить, но не знают, что конкретно.

Необходимость заново выстраивать коммуникации с клиентами также вызывает опасения у бизнеса.

Способы адаптации бизнеса

Эти опасения уже начали отражаться на работе компаний. Зачастую они оправданы: 64% компаний уже столкнулись с проблемами в общении с клиентами и партнерами. Еще 16% отметили возросшую нагрузку на сотрудников, которые общаются с клиентами. Каждый четвертый участник опроса (26%) поделился: компания понесла издержки и потери из-за возникшего хаоса. Трудности во внутренних коммуникациях проявились в 44% компаний. Пятой части предпринимателей стало психологически тяжелее работать в новых условиях.

Только 12% команд из малого и среднего бизнеса заранее перешли на другие каналы коммуникации. Однако чаще всего адаптация у бизнеса реактивная. Компании срочно ищут другие варианты (28%) и тестируют доступные каналы коммуникации (26%). Практически в каждой пятой организации малого и среднего бизнеса (18%) работает гибридная модель — сочетание иностранных мессенджеров и отечественных решений.

«В условиях замедления мессенджеров бизнес использует несколько каналов коммуникации с клиентами, партнерами, сотрудниками. Такой подход оправдан, так как гибридная структура с резервными каналами связи более устойчива. Однако предпринимателям необходимо учитывать риски кибербезопасности. Замедление мессенджеров нарушает бизнес-процессы, и сотрудники ищут альтернативные варианты, зачастую — по собственному усмотрению. В таких условиях политики безопасности начинают отходить на второй план. В этой ситуации бизнесу важно обеспечить единый контроль доступа, аудит и защиту данных в цифровой среде», — сказала Ольга Орденова, руководитель бизнес-клуба «Кибердома».

Изменения затронули прежде всего стратегии работы с клиентами и продвижения — предприниматели по-разному адаптируются к нестабильности коммуникационных каналов.

