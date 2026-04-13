restore: запустил сервис оплаты restore:pay.digital для пополнения Apple ID, подписок и игр — российской картой или через СБП

Сеть техники и электроники restore: объявляет о запуске нового цифрового сервиса restore:pay.digital. Теперь клиенты могут быстро и безопасно оплачивать зарубежные сервисы, подписки и игры, включая пополнение Apple ID, российской картой или через СБП — на отдельной странице бренда и в розничных магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители restore:.

На отдельной странице digitalpay.re-store.ru собран каталог из более чем 100 актуальных зарубежных платформ: стриминги Netflix и Spotify, игровые сервисы Steam, PlayStation и EA, а также профессиональные инструменты такие как Zoom, Microsoft, Google и Freepik. Если нужного сервиса нет в списке — клиент может оставить заявку, и сотрудники restore: помогут с оплатой индивидуально.

Процесс прост и занимает минимум времени: пользователь выбирает сервис в каталоге, добавляет в корзину и оплачивает заказ в рублях. Активация происходит в течение 10 минут — клиент получает чек и подробную инструкцию. Среднее время полного цикла оплаты — 20 минут. Полные условия и правила оплаты можно найти на сайте сервиса. Платежи проходят через защищенную инфраструктуру по стандарту PCI DSS, данные карт не хранятся на сайте.

«Оплата зарубежных сервисов из России сегодня связана с объективными сложностями. При этом пользователи не готовы отказываться от привычных цифровых ресурсов. restore:pay.digital — наше понятное решение, стратегический шаг, быстрый и безопасный инструмент, который возвращает людям свободу выбора цифровых продуктов, необходимую в современном мире для комфортного образа жизни и профессиональной деятельности», — сказал вице-президент по потребительской электронике Inventive Retail Group (генеральный директор restore:, Samsung Galaxystore) Роман Роменский.

Сервис работает в гибридном формате: воспользоваться им можно как онлайн на сайте, так и в любом из 75 магазинов restore: в 23 городах России, где профессиональные консультанты помогут с выбором и оплатой.