МТС запустила переводы для физлиц в Катар и Кувейт с выдачей наличных

МТС объявила о запуске денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Катар и Кувейт. Пользователи приложения «Мой МТС» смогут получить средства в местной валюте в обменных пунктах этих стран.

Перевести средства с помощью «Мой МТС» можно несколькими способами: с карты банка, со счета электронного кошелька или лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в местную валюту. Максимальная сумма разового перевода составляет 250 тыс. руб.

«МТС продолжает расширять количество направлений для перевода средств в страны Ближнего Востока. Теперь пользователи приложения «Мой МТС» могут воспользоваться быстрыми и безопасными переводами в Катар и Кувейт с выдачей наличных. Такие переводы будут особенно удобны для людей, у кого нет карт или счетов в иностранных банках», — сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

