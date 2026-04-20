«Контур.Отель» запустил проверку гостей по реестру контролируемых лиц

В сервисе «Контур.Отель» появилась новая функциональность для проверки гостей по реестру контролируемых лиц. Решение помогает отельерам соблюдать требования законодательства, снижать риск ошибок при заселении и быстрее регистрировать гостей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Отель» добавил в систему новую возможность для объектов размещения — проверку гостей по реестру контролируемых лиц прямо в процессе регистрации и заселения. Функция встроена в систему управления отелем и позволяет выполнять обязательную проверку без перехода на сторонние сайты и ручной работы в дополнительных сервисах.

Для отельеров это особенно важно в условиях постоянного потока гостей. Заселение человека, который находится в реестре контролируемых лиц, это может привести к нарушению законодательства и штрафу. Проверка через отдельные ресурсы требует времени, увеличивает нагрузку на сотрудников ресепшена и повышает риск ошибки. В «Контур.Отеле» доступны два варианта проверки: базовая и расширенная.

Базовая проверка позволяет проверить гостя в момент заселения и сразу увидеть его статус в реестре контролируемых лиц. Это помогает администратору быстро принять решение и встроить обязательную проверку в привычный процесс работы с карточкой гостя.

Расширенная проверка включает весь базовый функционал, но при этом помогает контролировать статус уже проживающих гостей. Система круглосуточно отслеживает изменения по иностранным гражданам, и если проживающий гость попадет в реестр уже после заселения, система предупредит об этом отельера по электронной почте. Такой сценарий особенно важен для объектов, где гости останавливаются на несколько дней и дольше.

Еще одна возможность расширенной проверки — история работы с проживающим гостем. В системе фиксируются время проверок, их статусы, а также время заселения и выселения. Это делает работу сотрудников более прозрачной, помогает восстановить цепочку действий по каждому гостю и дает отельеру больше контроля над процессом.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «Проверка по реестру контролируемых лиц стала для отельеров обязательной частью процесса заселения. Мы сделали так, чтобы эту задачу можно было решать прямо в «Контур.Отеле» — быстро, понятно и без лишних усилий. При этом в расширенной версии пошли дальше базового сценария и добавили постоянный мониторинг проживающих иностранных гостей, уведомления об изменении статуса и историю работы с гостем. Это помогает отельерам не только соблюдать требования, но и лучше контролировать ситуацию в процессе проживания».

Новая функциональность будет полезна гостиницам, отелям, мини-отелям, хостелам, апартаментам и апарт-отелям, гостевым домам, базам отдыха, санаториям и другим средствам размещения, которые принимают гостей и передают данные в МВД.