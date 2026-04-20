Объем пополнений в сервисе «МТС Накопления» превысил 10 млрд рублей

МТС сообщает, что по итогам I квартала 2026 г. совокупный объем пополнений счетов «МТС Накоплений» превысил 10 млрд руб. По сравнению с IV кварталом 2025 г. сумма пополнений увеличилась в 2,5 раза. Всего сервисом для хранения и преумножения денежных средств воспользовались более 65 тыс. клиентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «МТС Накоплений» пользователи могут получать ежедневный доход и выводить в любой рабочий день всю сумму со счета с полным сохранением накопленных процентов. Ставка в сервисе составляет 16,5% годовых.

Согласно данным опроса, проведенного среди пользователей сервиса, клиенты, хранящие на счетах до 1 млн руб., ранее размещали эти средства в банках на накопительных счетах (42%) или срочных вкладах (31%). При этом каждый третий пользователь отметил, что до подключения к сервису вообще не имел привычки откладывать деньги.

Среди владельцев более крупных сумм наблюдается тенденция к перераспределению активов в пользу инструментов с повышенной ликвидностью. 65% состоятельных клиентов осуществили перевод средств из закрытых срочных вкладов, а 27% респондентов приняли решение о диверсификации инвестиционных портфелей, переведя часть активов из акций и облигаций.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес как со стороны новой для рынка сбережений аудитории, для которой сервис становится удобной точкой входа, так и со стороны опытных инвесторов, перераспределяющих активы в пользу надежных и ликвидных инструментов. В дальнейшем мы будем внедрять новые инструменты для удобства пользователей. К примеру, во втором квартале будет запущена возможность пополнения счета с помощью СБП», — сказал руководитель сервиса «МТС Накопления» Игорь Грабуча.

Сервис ориентирован на пользователей, которые хотят хранить сбережения с высоким доходом и иметь свободный доступ к своим деньгам. Он доступен как абонентам МТС, так и абонентам других операторов. Средства на счете «МТС Накоплений» автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, которые обеспечивают стабильный доход без рыночных рисков. МТС гарантирует обратный выкуп облигаций по полной стоимости.

Минимальная сумма вложений составляет 100 руб. и не имеет ограничений по срокам. Открыть счет «МТС Накоплений» можно в приложении «Мой МТС» — достаточно пройти быструю регистрацию и пополнить счет. Все операции проводятся без комиссии, а обслуживание счета бесплатное.