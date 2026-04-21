«Яндекс» добавил «Купить в 1 клик» на главную — оформить заказ теперь можно прямо из постов брендов и блогеров

Пользователи теперь могут в один клик переходить к оформлению заказа товаров с главной страницы ya.ru из постов от блогеров и брендов. Такие публикации показываются под поисковой строкой в рекомендательной ленте «Ритма», которая формируется с учетом личных предпочтений покупателя. Например, если пользователь увидит в ленте футболку, которая ему понравится, он сможет сразу перейти к заказу из поста — и не нужно искать эту вещь в интернете. А для бизнеса новая возможность — это еще один канал коммуникации с широкой аудиторией: каждый день ленту видят 6 млн человек. Тестирование «Ритма» показало, что посты с покупкой в один клик дают на 5% больше продаж, чем те, в которых нет такой возможности.

По данным «Яндекса», 77% онлайн-покупателей хотя бы раз делали заказы с первого взгляда — сразу после того, как увидели товар. Такие покупки пользователи могут совершать в том числе во время просмотра контента — например, рекомендательной ленты с товарами.

Переход к оформлению заказа в один клик из постов «Ритма» от блогеров и брендов доступен по кнопке «Купить». С ее помощью можно быстро оформить покупку у продавца без заполнения данных: у пользователей, авторизованных через «Яндекс ID», нужная информация может добавиться автоматически — адрес для доставки, телефон и предпочтительный способ оплаты. После этого покупателю нужно только подтвердить заказ.

Переход к оформлению покупки в один клик появился не только на главной странице ya.ru, но и в тематическом поиске по товарам, а также в приложении «Поиск с Алисой AI». В них тоже есть посты «Ритма» от блогеров и брендов.

«Чтобы развиваться, бизнесу важно использовать не только традиционные каналы продаж, но и новые — те, которые обеспечивают эффективные точки контакта с аудиторией. Переход к оформлению покупки в один клик в «Ритме» дает ритейлерам возможность не просто показать товар, а сразу его продать», — сказала Мария Опритова, руководитель продукта «Яндекс Ритм».

В 2025 г. доля продаж с помощью соцсетей и других сервисов, где можно смотреть контент, составила 17,11% от всего мирового рынка электронной торговли — об этом говорят данные статистической платформы Statista. Согласно отчету DHL eCommerce, 7 из 10 пользователей уже делают заказы в соцсетях и других сервисах с контентом, а 71% считают, что к 2030 году эти площадки могут стать для них основным каналом покупок. По данным опроса компании «Ашманов и партнеры» за сентябрь 2025 г., каждый четвертый респондент хотел бы, чтобы заказывать товары можно было прямо в поисковых сервисах в несколько кликов.

Настроить возможность перехода к оформлению покупки в один клик из постов «Ритма» бизнес может через кабинет интернет-магазина в «Яндекс Товарах». Если магазин создан на платформе КИТ и имеет аккаунт в «Ритме» — новая возможность подключается ему автоматически. Если понадобится, ее можно будет отключить в любой момент.

«Яндекс Ритм» — это бесплатный сервис c рекомендательной лентой контента от бизнесов и блогеров на главной «Яндекса» и других площадках. Сервис помогает создателям контента привлечь пользователей и увеличить охваты.