CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud

Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Дебютным релизом стала мобильная игра «Легенды Поместья», которая доступна в RuStore. Игра уже набрала около 100 тыс. скачиваний за счет попадания в фичеринг и активных внутриигровых событий.

По данным компании, подготовка и запуск проекта заняли несколько месяцев — ключевой задачей было обеспечить стабильную работу сервисов и соответствие локальным требованиям.

Bronze Games развернула инфраструктуру в VK Cloud: виртуальные машины используются для разработки и поддержки игровых сервисов, а объектное хранилище — для работы с пользовательскими данными. Локальное размещение позволило снизить задержки и обеспечить стабильный доступ для пользователей в России.

Интеграция платежного решения RuStore Pay SDK позволила наладить прием оплат в короткие сроки и принесло более 3,5 млн транзакций за несколько месяцев.

«Мы выбрали связку VK Cloud и RuStore, чтобы быстро запустить проект в России без сложной собственной инфраструктуры. Это позволило команде сосредоточиться на продукте, а не на технических аспектах запуска», — сказал генеральный директор Bronze Games У Шицзе.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Команда проекта распределена между несколькими странами, запуск прошел комфортно и без сложностей. По словам компании, поддержка со стороны VK Cloud позволила оперативно решать технические вопросы и уложиться в запланированные сроки.

«Проект стартовал вовремя, и сейчас мы видим стабильную работу всех ключевых сервисов. Команда VK Cloud помогает на каждом этапе — от настройки до масштабирования», — отметил коммерческий директор Bronze Games Чжоу Юйпэн.

В 2026 г. Bronze Games планирует закрепиться на российском рынке: компания готовит к запуску еще два мобильных проекта и рассматривает возможность привлечения других зарубежных разработчиков через партнерские программы.

«Мы видим, что международные компании все чаще выбирают российские ИТ-сервисы для выхода на локальный рынок. Инструменты VK Cloud позволяют быстро запускать продукты, обеспечивать их стабильную работу и масштабировать бизнес», — сказал руководитель направления облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

