CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Go» представляет userver 3.0 — новую версию опенсорсного решения для создания приложений

Разработчики «Яндекс Go» опубликовали на GitHub релиз третьей версии фреймворка userver — набора инструментов, который позволяет создавать высоконагруженные приложения на C++. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В userver внесли более 2,5 тыс. улучшений с учетом запросов и пожеланий пользователей. Он доступен всему IИ-сообществу — с его помощью можно сократить потребление оперативной памяти приложениями и ускорить саму разработку. Фреймворк используют в «Яндексе» и в других ИТ-компаниях в России и в мире.

Одним из ключевых обновлений в фреймворке стало появление программы Chaotic. Она автоматизирует процесс написания однотипного кода, помогая экономить часы разработки на одной схеме данных. Благодаря Chaotic можно сократить количество ошибок в коде и за счет этого повысить его общую надежность.

Также всему сообществу разработчиков на С++ стала доступна userver easy — библиотека для быстрого прототипирования решений с возможностью дальнейшего масштабирования. Она позволяет за короткие сроки собрать новый микросервис, который будет выдерживать нагрузки, а также обладать всеми механизмами для отказоустойчивости и диагностики. Кроме того, в релиз вошел комплекс решений для уменьшения потребления оперативной памяти и ресурсов CPU (центральных процессоров).

Фреймворк userver создают и используют разработчики «Техплатформы Городских сервисов» «Яндекса» для приложений Go, «Еды», «Лавки» и др. Поскольку userver — опенсорс-проект, то вклад в его развитие также вносят эксперты из других компаний и техноэнтузиасты, включая студентов ведущих вузов страны — например, ВШЭ и МФТИ.

«Яндекс» систематически выкладывает в опенсорс свои ключевые технологии. Например, в открытом доступе находятся платформа для работы с большими данными YTsaurus, распределенная система управления базами данных YDB и библиотека для обучения больших языковых моделей YaFSDP.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

