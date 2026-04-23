«Руцентр»: индекс DMI снижается второй квартал подряд на фоне замедления деловой активности

«Руцентр» представляет результаты расчета индекса деловой активности доменного рынка (Domain Market Index, DMI) по итогам I квартала 2026 г. Значение индекса составило 2033 пункта. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Индекс DMI — инструмент оценки состояния вторичного рынка доменов, учитывающий уровень цен, оборот, количество предложений и готовность продавцов к дисконту. Обновляется аналитиками «Руцентра» ежеквартально.

Это уже второе подряд снижение показателя, отражающее охлаждение активности на вторичном рынке доменов. Это может быть связано с некоторым сокращением числа новых бизнес-проектов, появляющихся на рынке. Текущий уровень индекса указывает на переход рынка к более устойчивой и репрезентативной динамике без влияния разовых всплесков.

«В 2025 г. индекс дважды превышал 3000 пунктов — в первом и третьем кварталах. Пики были связаны с ростом объема продаж и несколькими крупными сделками — стоимостью 42,8 млн руб. и 28,4 млн руб. Такие заметные сделки происходят нерегулярно, но каждая из них существенно влияет на рынок — увеличивает общий оборот и поднимает средний чек», — сказал Алексей Спирин, руководитель отдела вторичного рынка доменов «Руцентра».

Снижение индекса сопровождалось падением оборота, снижением среднего чека и ростом требовательности покупателей. Продавцы чаще предлагают скидки, конкуренция усиливается, а сделки требуют больше времени и обоснований. При этом предложение остается стабильным, а спрос — более избирательным.

В то же время первичный рынок демонстрирует устойчивый рост. По итогам I квартала 2026 г. количество новых регистраций в домене .ru увеличилось на 30248 (+6,85% год к году), а март стал самым активным месяцем — 174844 регистрации. Это свидетельствует о сохранении базовой потребности бизнеса в онлайн-присутствии, однако структура спроса меняется: компании реже покупают домены на вторичном рынке, особенно в дорогом сегменте, и чаще выбирают свободные.

«Текущее значение индекса DMI отражает сдержанную динамику на фоне охлаждения делового фона: компании часто откладывают новые инициативы, что снижает количество сделок. Рынок становится конкурентнее, а домены — частью долгосрочной цифровой стратегии. В итоге бизнес выбирает экономию — регистрацию “кривых” новых доменов вместо покупки премиальных вторичных», — сказала Анна Стурова, руководитель отдела аналитики «Руцентра».