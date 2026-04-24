RuStore назвал самые скачиваемые приложения и игры начала 2026 года

Магазин приложений RuStore представил рейтинг популярных среди пользователей приложений, игр и категорий по итогам I квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Лидерами по числу скачиваний среди приложений стали: мессенджер «Макс», маркетплейс Ozon, сервис объявлений и услуг «Авито», онлайн-банк «СберБанк» и социальная сеть «ВКонтакте». Наибольшую долю загрузок среди всех категорий заняли полезные инструменты: на них пришлось 30% скачиваний. Далее идут еда и напитки — 24%, путешествия — 13%, финансы – 7% и книги – 5%.

В список самых скачиваемых игр вошли «Мир домовят» в жанре «три в ряд», шутер Tanks Blitz, экшн-стратегия Doomsday: Last Survivors, а также головоломки «Мастер сборки» и Vita Mahjong. Среди самых скачиваемых головоломки (29%), симуляторы (14%), экшен (11%), казуальные (10%) и ролевые (9%).

В топ самых оплачиваемых жанров вошли шутеры с долей 30%, RPG — 28%, стратегии — 15%, головоломки — 8% и симуляторы — 5%. Среди приложений чаще всего платят в категориях: развлечения (55%), образование (13%) и бизнес-сервисы (12%).

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
«Каталог RuStore вырос до 110 тысяч приложений из 70 стран, и пользователи все активнее исследуют его возможности: открывают для себя игры, сервисы для путешествий, повседневные инструменты. Изменения в структуре загрузок отражает развитие платформы как полноценной цифровой экосистемы», — отметил директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов.

Самыми играющими городами стали Москва (16% всех установок), Санкт-Петербург – 8%, Краснодар — 5%, Ростов — 4% и Екатеринбург — 3%.

Другие материалы рубрики

ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще