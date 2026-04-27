CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс» начинает эксперименты с монетизацией каналов в «Макс»

«Яндекс» начинает бета-тестирование монетизации партнеров, дополнительно развивающих свои каналы в мессенджере «Макс». Тестирование представляет собой размещение рекламы в частных (закрытых) и публичных каналах в «Макс», преодолевших порог в 1000 подписчиков. На первом этапе экспериментов планируется участие порядка 2000 каналов, уже подключенных к монетизации в «Рекламной сети Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Это значит, рекламодатели «Яндекс Директа» получат дополнительный инструмент инфлюенс‑маркетинга — в дополнение к существующей возможности продвижения в Telegram, «ВКонтакте», YouTube и RuTube.

В ближайшее время в «Директе» появится возможность самостоятельно создавать кампании для продвижения внутри нативного контента в каналах «Макс». На основе данных «Яндекса» можно будет выбирать таргетинги по географии и тематикам каналов. Чтобы принять участие в тестировании, рекламодатели могут обратиться к своему персональному менеджеру в «Яндекс Директе».

Для участия в бета-тестировании авторам и владельцам каналов необходимо подключить свой канал к монетизации в «Рекламной сети Яндекса». Можно будет выбрать один или оба из двух способов монетизации.

Первый способ (доступен уже сейчас) — самостоятельно выбирать рекламные предложения из каталога, создавать рекламные посты и размещать их в своем канале в «Макс», получая оплату за целевые действия.

Второй способ (появится в мае 2026 г.) — размещать рекламу, которая автоматически публикуется в канале. Автор сам задает расписание показов рекламы, устанавливает максимальное количество рекламных постов в неделю и стратегию подбора рекламы. Для этого достаточно добавить специального бота в канал, созданный в «Макс» (бот самостоятельно будет публиковать и удалять рекламные объявления), пройти модерацию и получать вознаграждение за показы рекламы.

Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов «Рекламной сети Яндекса»: «Наша задача как партнера — предоставлять альтернативные пути для развития и продвижения контента авторам и владельцам каналов, подключенных к «Рекламной сети Яндекса». Мы давно работаем с разными инфлюенс-площадками и разработали собственные автоматизированные решения для подключения каналов через официальные инструменты платформ. Развитие мессенджера в социальную сеть напрямую зависит от наличия качественного контента. Чтобы стимулировать создание такого контента, который удерживает пользователей на платформе и увеличивает время их пребывания в ней, мы обеспечиваем блогерам стабильный заработок через рекламу. А рекламодатели получают доступ к аудитории на актуальных площадках».

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

