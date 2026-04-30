Портал «Рамблер» запустил сервис полезных советов на основе ИИ

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) объявил о запуске нового интеллектуального мини-сервиса на базе нейросети «ГигаЧат» от «Сбера», который отвечает на вопросы пользователей на основе «вечнозеленых» материалов со всех рубрик сайта. Этим термином в журналистике называют статью, которая сохраняет актуальность на протяжении долгого времени, своевременно обновляется и проходит фактчекинг. Новый мини-сервис объединит собственные уникальные разработки портала и многолетнюю профессиональную редакционную базу материалов, инструкций и рекомендаций на все случаи жизни.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, сказала: «Портал „Рамблер“ уже стал первым в России LLM порталом и доказал, что ИИ может работать в интересах человека – не ради абстрактных просмотров, а для экономии времени и решения реальных задач. Запуск нового ИИ-агента, который отвечает на повседневные вопросы и опирается на нашу редакционную базу материалов, – это первый шаг к сборке всех наших мини сервисов в единого универсального помощника по информации. Пользователь на всех точках входа может получить ответ на любой информационный запрос – от срочной новости до сложного жизненного решения».

Интерфейс нового сервиса повторяет уже знакомый пользователям «Рамблера» вопросно-ответный формат под статьями. В каждом ответе он дает четкую структурированную информацию и указывает ссылки на релевантные статьи источники портала, а также предлагает «саджесты» – контекстные подсказки с вариантами уточняющих вопросов и продолжения диалога. Например, если пользователь спрашивает, как эффективно совмещать две работы, помощник выдаст структурированный ответ с базовыми рекомендациями и одновременно предложит три релевантные статьи портала «Рамблер» по теме – о выгорании, управлении временем и юридических нюансах трудоустройства.

ИИ агент продолжает линию мини сервисов портала «Рамблер», но отличается принципом работы. Если ранее запущенные опирались на конкретный раздел – например, новостной чат-бот в картине дня или советчик по гардеробу в виджете «Погода», то новый формирует ответы из огромной базы полезных материалов и статей со всего сайта. Это следующий стратегический шаг к созданию универсального помощника по информации на «Рамблере», который охватит все рубрики и будет доступен на любой странице портала.

