Предприниматели могут добавить мессенджер «Макс» в контакты карточки организации на «Яндекс Картах»

Предприниматели теперь могут указывать мессенджер «Макс» в карточке компании на «Яндекс Картах» — рядом с телефоном и сайтом. Пользователи смогут связаться с бизнесом, перейдя в приложение мессенджера прямо из карточки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Обновление доступно для всех организаций в «Яндекс Картах» — их более 2 млн. Добавить ссылку можно в личном кабинете бизнеса «Яндекс Карт».

Ранее «Яндекс» запустил нейролендинги. Это ИИ-инструмент, который помогает создавать сайт, работающий при нестабильном интернете. Уже более 115 тыс. организаций создали нейролендинги как резервную посадочную страницу наряду со своим основным сайтом. Благодаря этим инструментам бизнес может оставаться на связи с клиентами в любых условиях.