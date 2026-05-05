CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Предприниматели могут добавить мессенджер «Макс» в контакты карточки организации на «Яндекс Картах»

Предприниматели теперь могут указывать мессенджер «Макс» в карточке компании на «Яндекс Картах» — рядом с телефоном и сайтом. Пользователи смогут связаться с бизнесом, перейдя в приложение мессенджера прямо из карточки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Обновление доступно для всех организаций в «Яндекс Картах» — их более 2 млн. Добавить ссылку можно в личном кабинете бизнеса «Яндекс Карт».

Ранее «Яндекс» запустил нейролендинги. Это ИИ-инструмент, который помогает создавать сайт, работающий при нестабильном интернете. Уже более 115 тыс. организаций создали нейролендинги как резервную посадочную страницу наряду со своим основным сайтом. Благодаря этим инструментам бизнес может оставаться на связи с клиентами в любых условиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще