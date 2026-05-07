«МегаФон» масштабировал сеть для цифрового комфорта жителей Даровского

«МегаФон» увеличил территорию покрытия для шести тысяч жителей Кировской области. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование в поселке городского типа Даровской. Теперь местные жители и гости населенного пункта получили доступ к стабильной голосовой связи и скоростному мобильному интернету до 50 Мбит/с на большей площади населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Даровском расположен памятник архитектуры, где сейчас находится музей с уникальной зоологической коллекцией. Экспозиция включает 263 вида птиц, представляющих орнитофауну России и тропических регионов, а также 29 видов животных. По масштабу и качеству экспонатов коллекция сопоставима с материалами ведущих зоологических музеев страны. Такая экспозиция способна стать точкой притяжения для любителей природы и туристов со всей Кировской области.

Увеличенная территория покрытия и быстрый интернет помогут гостям и жителям поселка пользоваться цифровыми сервисами для работы, обучения и решения различных задач. Стабильный сигнал сети позволит предпринимателям использовать онлайн-банкинг, а также инструменты для продвижения бизнеса в интернете.

«Улучшение качества связи в поселке является частью комплексной программы развития сети в Кировской области. С начала года наши инженеры построили и модернизировали более 30 телеком-объектов в различных районах региона. Обновление инфраструктуры в Даровском позволило расширить зону покрытия и обеспечить высокую скорость интернета, что важно для повседневной жизни тысяч людей, работы местного бизнеса, интеграции жителей в единое цифровое пространство», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.