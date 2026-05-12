МТС усилила сеть у самой большой школы в России

Компания МТС построила новые базовые станции в Воронеже в районе активной застройки рядом с яблоневыми садами. Сеть высокоскоростного интернета LTE покрыла несколько крупных жилых комплексов, частный сектор, лесопарковую зону и самую большую школу в стране. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Качественная голосовая связь и мобильный интернет МТС охватили более четырех тысяч семей, проживающих в жилых комплексах «Спутник» и «Городские сады», в коттеджных поселках «Лесная Поляна 1, 2», а также в 17-этажных многоквартирных домах по улице Ломоносова.

Кроме того, улучшилось качество связи и скорость интернета у мегашколы – образовательного центра «Содружество», где обучается почти три тысячи школьников, у мегадетского сада и крупной городской поликлиники с подстанцией скорой помощи. Покрытие сети также расширилось на корпус Воронежского аграрного университета, Научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии, дендрарий и лесопарковый участок, где в теплое время года любят отдыхать местные жители.

Проведенные работы на сети МТС обеспечили комфортное подключение местных жителей к мобильному интернету, быструю загрузку приложений, стабильный поток видеоконтента и высокую скорость передачи данных независимо от нагрузки на сеть.

«Мы продолжаем добавлять мощности нашей инфраструктуре в Воронеже. Большое внимание уделяем молодым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета. Например, в прошлом году мы обновили сеть LTE и на 75% увеличили скорость передачи данных рядом с ЖК «Бунин», «Современник», «Новый Современник» и «Ласточкино». Район мегашколы тоже активно застраивается и заселяется. Наше новое телеком-оборудование позволяет пропускать больше мобильного трафика и значительно увеличивает скорость интернета для жителей. При этом мы построили сеть с большим запасом прочности с учетом развития микрорайона и роста числа новых жильцов в строящихся ЖК», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.