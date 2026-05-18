CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

«2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода

«2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде. Теперь пользователи могут оплачивать поездки в метро прямо в приложении геосервиса. Это быстро и удобно: достаточно построить маршрут в приложении — и если он включает метро, «2ГИС» предложит оплатить поездку в пару кликов.

«2ГИС» продолжает развивать оплату общественного транспорта в приложении: ранее в 14 городах России геосервис запустил оплату проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Нижний Новгород стал первым городом в России, где доступна оплата проезда на метро в «2ГИС». Оплата в геосервисе не требует отдельной транспортной карты и всегда под рукой в привычном приложении — не нужно искать кассы или терминалы для пополнения. Электронный билет и история поездок сохраняются в профиле, а оплату можно провести картой любого банка — удобно и для горожан, и для гостей города.

Чтобы воспользоваться сервисом, можно выбрать любой удобный способ: построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль — в каждом из этих разделов доступна оплата — любой банковской картой. После оплаты в приложении сформируется QR-код — его нужно будет приложить к считывателю на турникете метро.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

«В «2ГИС» оплата общественного транспорта становится частью привычного маршрута: к автобусам, троллейбусам и трамваям добавилось метро. Нижний Новгород — первый город, где можно оплатить поездку в метрополитене прямо в картографическом сервисе. Оплата в «2ГИС» экономит время: не нужно искать кассы и терминалы или пополнять транспортные карты — достаточно пары кликов в привычном приложении. При этом проезд можно оплатить и заранее — QR-код появится в приложении и будет под рукой в нужный момент», — отметил менеджер продукта «Транспорт» в «2ГИС» Дмитрий Шварц.

Оплата проезда в метро Нижнего Новгорода уже доступна в актуальной версии «2ГИС» для iOS и Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одна из крупнейших стран Европы переводит своих чиновников с Signal на «закрытый» и «суверенный» госмессенджер

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

«Яндекс» чуть не заставили чинить за свой счет разбитую дорогу, ведущую к ЦОДам

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290