«Авито» фиксирует тренд на бывшее в эксплуатации оборудование: доля выросла с 51% до 60% за год

Специалисты «Авито» подвели итоги I квартала 2026 г. и проанализировали динамику спроса и предложения в новом и бывшем в эксплуатации оборудовании для бизнеса. Драйвером роста спроса в б/у-сегменте стало оборудование для салонов красоты, а в новом — телекоммуникационное оборудование.

В I квартале 2026 г. спрос на оборудование «с пробегом» достиг 60%. Для сравнения: годом ранее на этот сегмент приходился 51%. Заметнее всего доля такого оборудования в спросе увеличилась в оборудовании для салонов красоты (с 42% до 61%) и торговом оборудовании (с 52% до 63%). Доля нового оборудования при этом составила 40%. В этом сегменте наибольший процент спроса приходится на промышленное оборудование.

Заметнее всего в сегменте бывшего в эксплуатации спрос вырос на оборудование для салонов красоты (+43%). В этой категории сильнее всего вырос спрос на оборудование для маникюра и педикюра (+87%), массажа и коррекции фигуры (+54%), тату и татуажа (+54%). В объеме предложения аналогичный тренд — наибольший прирост также зафиксирован в оборудовании для салонов красоты (+26%).

В новом оборудовании спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (+7%) и оборудование для автобизнеса (+3%) за квартал. По приросту предложения за год лидирует оборудование для салонов красоты (+7%) и складов (+6%). Кроме того, в I квартале 2026 года вырос интерес к оборудованию по шиномонтажу на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К электромеханическому и развлекательному оборудованию интерес также увеличился, на 3%.

«Уникальность нашей площадки заключается в том, что бизнес и закупщики могут подобрать оптимальные для себя по цене и качеству варианты оборудования среди более чем 700 подвидов как в новом, так и в б/у-сегменте. При этом покупатель всегда может проконсультироваться с продавцом и решить для себя, что ему подойдет лучше всего, и где можно сэкономить без потери качества, а где лучше сделать выбор в пользу нового варианта», — сказал Борис Мирский, руководитель направления «Оборудование для бизнеса».

По доле спроса в общем сегменте оборудования в I квартале 2026 г. лидируют промышленное оборудование (25%), торговое (21%), пищевое (18%), оборудование для логистики и склада (12%) и оборудование для салонов красоты (8%). С прошлого года топ не изменился.

По объему предложения топ-5 распределился следующим образом: промышленное оборудование (29%), торговое (29%), пищевое (15%), оборудование для салонов красоты (13%) и оборудование для логистики и склада (8%). С прошлого года топ лидеров также не изменился.