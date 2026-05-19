Из-за проблем с оплатой сервисов Apple владельцы айфонов переносят заметки в российское приложение

Российский сервис для заметок Collabis зафиксировал шестикратный рост аудитории на фоне сбоев в работе iCloud. Об этом CNews сообщили представители Collabis.

С февраля-марта 2026 г. оплатить iCloud стало практически невозможно. Российские банки массово блокируют транзакции по сервисам Apple, а обходные способы либо перестали работать, либо несут риски — от потери денег до взлома аккаунта.

Люди годами пользовались iCloud, накопили там фотографии, контакты, файлы и заметки. Когда подписка на расширенное хранилище заканчивается, синхронизация прекращается. Данные, которые хранились в облаке, а не на самом устройстве, становятся недоступны. Многие даже не знали, что синхронизация включена — просто открывают приложение и обнаруживают, что часть заметок пропала.

По данным T-Pay, доля владельцев iPhone среди россиян составляет 42-48%, а в крупных городах этот показатель еще выше. Фактически речь идет о каждом втором пользователе смартфона. Поэтому российские пользователи начали переносить свои заметки в отечественные сервисы. Один из вариантов — бесплатное приложение Collabis, которое работает на iOS и Android.

Сервис объединяет функции нескольких инструментов: заметки, планер, таблицы, календарь, доски задач, чек-листы и базы знаний. По сути, это возможность создать систему для хранения любой информации. Концепция «второго мозга» делает приложение универсальным: кто-то ведет семейный бюджет и планирует путешествия. Кто-то хранит рабочие документы, чек-листы и результаты прошлых проектов. Фрилансеры собирают данные по клиентам, брифы и коммерческие предложения. Студенты — конспекты и билеты к экзаменам.

Также есть возможности для совместной работы: настройка доступов, публикация страниц в интернете по ссылке, встроенный ИИ-ассистент, который работает без V*N.

«Collabis позволяет разгрузить голову, не теряя и не забывая при этом что-то важное, а также помогает извлекать пользу из имеющейся информации. Такая личная база знаний помогает карьерному росту, наведению порядка в жизни, реализации своих идей и созданию собственных продуктов», — сказал руководитель команды разработки Игорь Суховерхов.

Факт появления локальных решений говорит о том, что спрос на них есть — и он будет расти, пока ситуация с зарубежными сервисами не изменится.

