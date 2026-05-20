«Аэроклуб» представил GATE – новый TravelTech-сервис управления командировками для бизнеса любого масштаба

Компания «Аэроклуб», участник рынка делового туризма и поставщик TravelTech-решений для индустрии, представила GATE – сервис для организации командировок с быстрым стартом. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Аэроклуб».

Продукт рассчитан на компании, которым нужен зрелый инструмент для управления деловыми поездками без кастомизации под индивидуальные запросы и интеграции в комплексную корпоративную архитектуру. GATE сочетает пользовательский опыт уровня современных B2C-сервисов, профессиональную поддержку 24/7, прозрачные условия работы и инструменты оптимизации расходов.

GATE открывает компаниям разного масштаба доступ к 30-летней экспертизе «Аэроклуба» без сложного внедрения и участия ИТ-отдела на стороне клиента. В сервисе сохранена логика профессионального управления командировками: тревел-политика и лимиты, согласования, закрывающие документы, отчетность, постоплата и сопровождение в нестандартных ситуациях. При этом GATE не перегружает бизнес-туриста избыточной вариативностью: все сценарии выверены вокруг реальных потребностей делового путешественника, чтобы путь от выбора маршрута до оформления поездки был понятным, быстрым и визуально комфортным.

«Командировка начинается не в аэропорту, а в момент, когда сотрудник подбирает маршрут. Нам хотелось, чтобы этот опыт был таким же понятным и приятным, как планирование личного путешествия: с ощущением предвкушения, ясности и спокойствия. Поэтому GATE создавался как TravelTech-сервис с характером – с ярким визуальным языком, простым сценарием оформления и живой поддержкой 24/7 без чат-бота», – сказал Никифор Гайдученко, руководитель сервиса GATE.

Ключевой акцент в GATE сделан на пользовательском опыте бизнес-туриста. Сотрудник может самостоятельно выбрать авиа- или ж/д билет, забронировать отель, оформить поездку и получить помощь, если планы изменились. Интерфейс построен так, чтобы сценарий был понятен без обучения и не требовал лишних действий. Визуальный язык GATE поддерживает ту же идею: сервис должен быть не только функциональным, но и приятным в ежедневном использовании. Для компании такой подход означает меньше ручной координации и быстрее оформленные поездки: сотрудник тратит меньше времени на организацию командировки и сохраняет фокус на рабочих задачах.

Условия работы с GATE построены вокруг предсказуемости: сервис работает без абонентской платы, с фиксированными сервисными сборами и едиными базовыми условиями для компаний разного масштаба. Переговорная сила и размер бизнеса клиента не влияют на эти условия, а за счет объемов группы компаний «Аэроклуб» пользователи получают корпоративные тарифы поставщиков, которые обычно доступны крупным заказчикам. Постоплата предусмотрена для компаний, которым важно гибко управлять платежным циклом: ее стоимость отражается в аналитике, а параметры зависят от выбранного сценария работы.

Сервисная модель стала одним из ключевых отличий GATE. Поддержка доступна круглосуточно и не ограничивается стандартным контакт-центром: с клиентами работают специалисты с глубокой экспертизой в деловом туризме. Это особенно важно при сложной логистике, срочных изменениях маршрута и нестандартных ситуациях в поездке. За каждой компанией, независимо от масштаба бизнеса, закрепляется клиентский менеджер – уровень сопровождения, который традиционно характерен для крупных корпоративных клиентов. Так GATE делает экспертизу «Аэроклуба» доступной компаниям любого размера.

Базовая настройка GATE выполняется в личном кабинете: компания может загрузить данные сотрудников вручную или через файл Excel, настроить тревел-политику и лимиты, назначить согласующих и подключить получение документов через ЭДО. Подключение занимает не более 30 секунд, а первое бронирование можно оформить в пределах пяти минут после регистрации.

Для оптимизации командировочных расходов в GATE предусмотрен ряд инструментов. Например, календарь низких цен сокращает время на поиск оптимального тарифа: деловой путешественник видит стоимость перелета на соседние даты и может сразу перейти к более экономичному варианту. Чтобы снизить затраты на поездку, GATE комбинирует рейсы разных авиакомпаний, а для снижения риска опоздания на стыковочный рейс такие маршруты сопровождаются страховкой. Аналитическая отчетность фиксирует не только фактическую стоимость заказа, но и минимальную цену, доступную на момент покупки, что позволяет считать упущенную экономию и видеть, где сохранялся потенциал для снижения затрат.

Следующий этап развития GATE связан с персонализацией поиска и ИИ-рекомендациями на базе Центра технологий искусственного интеллекта «Аэроклуб». Сервис будет учитывать историю поездок, предпочтения бизнес-туриста и правила компании, чтобы быстрее предлагать релевантные варианты и сокращать путь от поиска к оформлению. Это продолжит основную логику сервиса: деловая поездка должна становиться проще для сотрудника и прозрачнее для бизнеса.

