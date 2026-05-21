Wildberries запустит сервис для покупки ЦФА в своем приложении

Wildberries (входит в группу RWB) летом 2026 г. планирует запустить в мобильном приложении новый сервис — витрину для покупки цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщил председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

ЦФА во многом похожи на привычные облигации, но работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом, надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России.

Витрина ЦФА в приложении Wildberries делает инвестиции доступнее для граждан. Сервис встроен в популярное приложение маркетплейса, имеет простой интерфейс и понятные условия. В частности, у инструмента фиксированная доходность, что упрощает пользователю его понимание и расчет выгоды от вложений. Что немаловажно, начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тыс. руб.

«Мы сделали так, что приобрести ЦФА может практически любой покупатель на Wildberries. Для этого нужно сделать несколько шагов в приложении: пройти регистрацию, ознакомиться с условиями выпуска и совершить покупку. Вложения в ЦФА — это хороший способ получить опыт в инвестициях. И мы видим, что наша аудитория все чаще рассматривает Wildberries не только как маркетплейс, но и как пространство для управления личными финансами», — сказал Георгий Горшков.

На первоначальном этапе для покупки будут доступны ЦФА группы RWB, в дальнейшем на витрину добавятся ЦФА других компаний-эмитентов.