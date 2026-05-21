CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустит сервис для покупки ЦФА в своем приложении

Wildberries (входит в группу RWB) летом 2026 г. планирует запустить в мобильном приложении новый сервис — витрину для покупки цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщил председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

ЦФА во многом похожи на привычные облигации, но работают на более гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом, надзор за деятельностью его участников осуществляет Банк России.

Витрина ЦФА в приложении Wildberries делает инвестиции доступнее для граждан. Сервис встроен в популярное приложение маркетплейса, имеет простой интерфейс и понятные условия. В частности, у инструмента фиксированная доходность, что упрощает пользователю его понимание и расчет выгоды от вложений. Что немаловажно, начать инвестировать в ЦФА через Wildberries можно от 10 тыс. руб.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Мы сделали так, что приобрести ЦФА может практически любой покупатель на Wildberries. Для этого нужно сделать несколько шагов в приложении: пройти регистрацию, ознакомиться с условиями выпуска и совершить покупку. Вложения в ЦФА — это хороший способ получить опыт в инвестициях. И мы видим, что наша аудитория все чаще рассматривает Wildberries не только как маркетплейс, но и как пространство для управления личными финансами», — сказал Георгий Горшков.

На первоначальном этапе для покупки будут доступны ЦФА группы RWB, в дальнейшем на витрину добавятся ЦФА других компаний-эмитентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Google начал трясти деньги с пользователей с пожизненным бесплатным тарифом. Грозится закрыть доступ к Gmail и Google Docs

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290