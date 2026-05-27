«Яндекс» запустил новый формат рободоставки — до квартиры

«Яндекс» представил комбинированную доставку. Это новый формат доставки до двери: весь путь проделывает робот, а курьер подключается только на финальном этапе. Благодаря комбодоставке бизнес сможет снизить траты на логистику последней мили, а курьеры получат возможность проводить меньше времени в разъездах, не теряя в заработке.

«Из-за дефицита курьеров на рынке стоимость доставки до двери может расти, особенно в пиковые периоды. Рободоставка, напротив, дешевеет по мере распространения роботов и уже сейчас стоит меньше курьерской. Теперь мы объединили два подхода и представили комбинированную доставку, где робот и курьер действуют в паре. Она позволит бизнесу удовлетворить спрос на доставку до двери — один из самых востребованных у пользователей сценариев», — сказал руководитель направления автономных роботов-доставщиков «Яндекса» Марат Мавлютов.

При комбинированной доставке робот берет на себя основную часть пути: забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом. После этого курьеру нужно встретить робота у подъезда, забрать пакет и поднять в квартиру. Это не займет много времени — на такие заказы назначаются курьеры, которые находятся неподалеку от места прибытия робота, например в соседнем дворе. Один курьер может работать сразу с несколькими роботами.

Курьеры получают плату за каждый выполненный заказ. Благодаря комбинированной доставке у них будет меньше длинных поездок, но при этом они сохранят доход на прежнем уровне, так как смогут выполнять больше заказов за единицу времени.

Комбинированная доставка уже доступна части пользователей «Яндекс Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем она заработает во всех городах, где есть рободоставка, а также появится в «Яндекс Еде». Пользователи смогут выбрать подходящий способ доставки: роботом до подъезда, курьером до двери или комбинированная до двери. Комбодоставка стоит дешевле курьерской.

Подключить комбинированную доставку смогут и компании-партнеры «Яндекс Доставки». Она подходит для товаров, которые помещаются в отсек робота-доставщика. Также партнеры могут воспользоваться и классической доставкой роботом — до подъезда.

Роботы-доставщики «Яндекса» за свою историю перевезли более 1 млн заказов. Сейчас рободоставка доступна в четырех крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, а также в их пригородах — Химках, Люберцах, Одинцово, Долгопрудном, Мурино и Иннополисе. В будущем ее география продолжит расширяться. Количество роботов постоянно увеличивается — до конца 2027 г. «Яндекс» планирует выпустить 20 тыс. доставщиков.