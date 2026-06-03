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Cloud.ru открыл доступ к моделям GLM-5.1, Kimi K2.6 и DeepSeek V4

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru объявил о расширении каталога моделей сервиса Evolution Foundation Models. Компания предоставила доступ к новейшим открытым языковым моделям (LLM) мирового уровня: GLM-5.1, Kimi K2.6 и DeepSeek V4. Модели доступны всем зарегистрированным пользователям Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Пополнение каталога Foundation Models дает пользователям доступ к передовым архитектурам и функциональным возможностям LLM.

Первая новая модель, GLM-5.1 от разработчика Z.ai, была выпущена 7 апреля 2026 г. под лицензией MIT. Она построена на архитектуре MoE (Mixture of Experts) с 754 млрд параметров, из которых при вычислении активируется 40 млрд, и поддерживает контекстное окно в 200 тыс. токенов. GLM-5.1 оптимизирована для агентной разработки: она способна автономно выполнять задачи до 8 часов. При работе с моделью пользователю доступны режим рассуждений, вызов функций (function calling), структурированный вывод (structured output) и MCP-интеграции. По производительности она сопоставима с лучшими закрытыми аналогами, демонстрируя высокую эффективность в длительном выполнении задач и сложной инженерной оптимизации.

Kimi K2.6 от Moonshot AI –- открытая модель под лицензией Modified MIT, релиз которой состоялся 20 апреля 2026 г. Это MoE-модель на 1 трлн параметров в сумме и 32 млрд активных с контекстом 256 тыс. токенов. Это мультимодальная модель, которая позволяет одновременно работать с текстом, изображениями и видео. Kimi K2.6 сопоставима с лидерами рынка на агентных и кодинговых бенчмарках. Ключевая особенность модели — технология Agent Swarm, позволяющая оркестрировать до 300 субагентов на 4000 скоординированных шагов.

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DeepSeek V4 от DeepSeek — модель, представленная 24 апреля 2026 г. в двух версиях: V4-Pro и V4-Flash под лицензией MIT. V4-Pro использует MoE-архитектуру на 1,6 трлн параметров, из них 49 млрд активных, а V4-Flash — 284 млрд параметров всего и 13 млрд активных. Обе модели поддерживают контекст до 1 млн токенов.

«Пользователи Cloud.ru одними из первых получают доступ к самым передовым языковым моделям на рынке. Это позволяет бизнесу быстро запускать собственные AI-решения без необходимости разворачивать инфраструктуру или разрабатывать код. Новые модели в каталоге показывают производительность, близкую к фронтир-моделям, при этом доступны по конкурентоспособной цене», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

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