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Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства

Минцифры России поддерживает работу на российском рынке глобальных цифровых платформ, соблюдающих требования российского законодательства. Министерство и Роскомнадзор ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена из-за систематических нарушений действующего законодательства. Так, в начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны. На практике это приводило к распространению на платформе пропаганды суицидального поведения, потребления наркотиков, а также материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

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Уже в июне 2026 г. компания Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.

В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации.

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