ИИ-чат в «Яндекс Картах» подскажет, где помыть голову, пока нет горячей воды

В ИИ-чате «Яндекс Карт» пользователи теперь могут находить места, где можно помыть голову — например, в ближайшем салоне красоты. Это особенно актуально летом — в сезон отключения горячей воды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Искать заведения помогает нейросеть, которая анализирует описание, список услуг, отзывы из карточек организаций в сервисе и выбирает подходящие места рядом с пользователем.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно на главном экране ИИ-чата выбрать готовый запрос «Где помыть голову рядом?». После этого появится список мест с нужной услугой. Диалог с ИИ можно продолжить — например, уточнить, что интересуют не только салоны красоты, но и бани с душем, и нейросеть подберет подходящие заведения.

В «Картах» доступен график отключения горячей воды в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С помощью сервиса пользователи могут проверить даты и суммарное количество дней отключения — для этого достаточно кликнуть по нужному дому на карте или ввести его адрес в поисковой строке.